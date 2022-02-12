Чоловіча і жіноча мудрість сильно відрізняються: вчені це несподівано довели

Чоловіки з Марса, а жінки з Венери й тому представники протилежної статі частенько одне одного не розуміють. Вчені провели нове дослідження про мудрість і довели, що вона абсолютно різна у чоловіків і жінок.

Про це йдеться в результатах дослідження на Frontiersin.

Дослідники з Медичної школи Каліфорнійського університету Сан-Дієго запросили близько 700 добровольців у віці від 27 до 103 років. І дали їм заповнити шкалу мудрості Сан-Дієго і тривимірну шкалу мудрості.

У першому опитувальнику містилося 24 питання, які були пов'язані з шістьма компонентами мудрості: просоціальна поведінка (емпатія і співчуття), емоційна регуляція, саморефлексія, прийняття невизначеності та різноманітності точок зору, рішучість і соціальне консультування.

У другому опитувальнику було 39 пунктів, які охоплювали три виміри мудрості: когнітивний, афективний і співчутливо-рефлексивний.

Виявилося, що оцінювати мудрість чоловіків і жінок за однією шкалою неможливо, а тим більше – неефективно.

Жінки в середньому набирали більше балів в тих пунктах, де потрібно було висловити співчуття. Також вони показували хороший результат у відповідях, які пов'язані з самоаналізом.

А ось у чоловіків відповіді були більш успішні на теми про використання когнітивних функцій і емоційної регуляції.

За тривимірною шкалою мудрості жінки показали більш високий бал, ніж чоловіки. А ось за шкалою мудрості Сан-Дієго результат вийшов майже однаковим в обох статей.

Як відзначають вчені у своєму висновку, у чоловіків і жінок мудрість пов'язана з такими факторами:

Високе психічне благополуччя

Оптимізм

Стійкість

Низький рівень депресії

Відсутність самотності

А ось відмінності в мудрості між чоловіками та жінками пов'язані з біологічними, соціальними та культурними факторами. До них відноситься і виховання в сім'ї та школі, вибір професії та положення в суспільстві.

Метаналіз 24 рис характеру, які складають шість чеснот, в тому числі й мудрість, показав відмінність між чоловіками та жінками по 17 пунктам.

Жінки вважають протистояння смерті та подолання негативних життєвих подій важливими для розвитку мудрості, в той час, як чоловіки вважають для цього важливим вивчення філософії.

44% чоловіків на питання про прояв мудрості розповіли про роботу, жінки - тільки у 21% випадків, в основному вони наводять як приклад ситуації, які пов'язані із загальним негативним досвідом в житті.

Фактично, чоловіки приходять до мудрості за допомогою ситуацій на роботі та завдяки глибокому вивченню теорії (філософія, психологія, література, чужий досвід).

А жінки стають мудрими завдяки своєму життєвому досвіду, трагедіям, втратам, співчуттю та емпатії.