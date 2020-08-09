Мужики, берем доски: в Минске люди "наваляли" омоновцам (видео)

В Минске протестующие побили омоновцев после голосования на выборах (фото: pixabay.com)

В Минске состоялось первое серьезное противостояние граждан с силовиками

В Беларуси сегодня, 9 августа, проходили выборы президента. При этом уже опубликованы первые данные экзитпола, и согласно им, лидирует с огромным отрывом действующий президент Александр Лукашенко. Это вызвало большое негодование среди населения страны.

В центре Минска возле Стеллы правоохранители попытались задержать нескольких людей, но в толпе раздался крик: "Мужики, берем доски и пошли на них". После этого несколько десятков человек набросились на силовиков и потеснили их. Об этом сообщает Telegram-канал "Украина Online".

Также в сети появилось видео, на котором видно столкновение жителей города с правоохранителями.

В Минске протестующие побили омоновцев после голосования на выборах (видео: YouTube)

Также сообщается о том, что на акции протеста в Минске милиция применила светошумовые гранаты. Среди протестующих есть раненые, они в крови, и им оказывают медицинскую помощь.

В Минске происходят стычки с силовиками после голосования на выборах (видео: YouTube)

На площади собралось около 8-10 тысяч человек. Милиция также начала применять спецсредства, в виде слезоточивого газа. Люди призывают не отдавать задержанных правоохранителям.

В Минске происходят стычки с силовиками после голосования на выборах (видео: YouTube)

Стоит отметить, что сотрудники правоохранительных органов Беларуси незадолго до окончания голосования на выборах президента страны начали перекрывать центральные улицы Минска. Транспорт пропускает остановки.

Также сообщалось, что на участке в Киеве почти 73% избирателей поддержали Тихановскую.