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Мужики, беремо дошки: у Мінську люди "наваляли" омонівцям (відео)

Мінськ, Неділя 09 серпня 2020 23:40
Мужики, беремо дошки: у Мінську люди "наваляли" омонівцям (відео)
У Мінську протестувальники побили омонівців після голосування на виборах (фото: pixabay.com)
Автор: Styler

У Мінську відбулося перше серйозне протистояння громадян з силовиками

У Білорусі сьогодні, 9 серпня, проходили вибори президента. При цьому вже опубліковані перші дані екзит-пол, і згідно їм, лідирує з величезним відривом чинний президент Олександр Лукашенко. Це викликало велике обурення серед населення країни.

У центрі Мінська біля Стелли правоохоронці спробували затримати кількох людей, але в натовпі пролунав крик: "Мужики, беремо дошки і пішли на них". Після цього кілька десятків людей накинулися на силовиків і потіснили їх. Про це повідомляє Telegram-канал "Україна Online".

Також в мережі з'явилося відео, на якому видно зіткнення жителів міста з правоохоронцями.

У Мінську протестувальники побили омонівців після голосування на виборах (відео: YouTube)

Також повідомляється про те, що на акції протесту в Мінську міліція застосувала світло-шумові гранати. Серед протестуючих є поранені, вони в крові, і їм надають медичну допомогу.

У Мінську відбуваються сутички з силовиками після голосування на виборах (відео: YouTube)

На площі зібралося близько 8-10 тисяч осіб. Міліція також почала застосовувати спецзасоби, у вигляді сльозогінного газу. Люди закликають не віддавати затриманих правоохоронцям.

У Мінську відбуваються сутички з силовиками після голосування на виборах (відео: YouTube)

Варто зазначити, що співробітники правоохоронних органів Білорусі незадовго до закінчення голосування на виборах президента країни почали перекривати центральні вулиці Мінська. Транспорт пропускає зупинки.

Також повідомлялося, що на ділянці в Києві майже 73% виборців підтримали Тихановську.

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