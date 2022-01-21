Эти тревожные звоночки указывают на то, что у вашего парня проблемы с психикой

В представлении многих, психи - это те, кто разговаривают с собой на улице, носятся по улице в нижнем белье, закрывают фольгой в окна, верят в теорию плоской Земли или в то, что вакцина от коронавируса превратит всех нас в шимпанзе. Но это слишком узкое представление о людях, имеющих определенные психические проблемы.

Бывает, что ваш кавалер может оказаться совсем не тем, кем кажется. Об этом пишет Cosmo .

У него было много краткосрочных отношений

Тут два варианта: либо он боится брать на себя ответственность за других, либо сильно любит одиночество, но ради секса решается на короткие романы. В любом случае у парня проблемы с самооценкой или с навыками выстраивать коммуникацию. Еще хуже, если он помнит всех мимолетных бывших или же общается с ними.

Он слишком позитивен, слишком активен

Именно те, кто слишком весел, активен, всех подбадривают, чаще всего склонны к психическим расстройствам. Ведь за улыбкой и кажущимся счастьем часто прячутся недовольство собой и жизнью в целом. Если парень даже в сложных ситуациях не расстраивается и не грустит, скорее всего, это ваш случай.

Он уделяет очень много внимания внешности

Те парни, что пристально ухаживают за собой и даже следят за тем, чтобы на всех фото быть как с иголочки, тоже в зоне риска. За таким поведением прячутся неуверенность в себе, проблемы с восприятием тела и, возможно, даже ОКР - обсессивно-компульсивное расстройство. Отметим, что такой перебор - не норма и для девушек.

Он очень любит делать селфи

Это чаще всего признаки самовлюбленности, нарциссизма и эгоизма, которые определенно свидетельствуют о психических нарушениях. Причина может быть связана с детством, где мальчика боготворили, или высокая должность, определенные финансовые блага. В любом случае, это не норма.

Он любит горькие блюда и напитки

Ученые не так давно выяснили, что психопаты любят горькие или необычные вкусовые сочетания. К примеру, двойной эспрессо, очень темное пиво, грейпфруты и едва ли не стопроцентный черный шоколад. Так они подсознательно подчеркивают свои уникальные грубость и садизм. Правда, при этом мужчины и ведут себя достаточно дерзко.

Он ведет ночной образ жизни

Сегодня многие люди совы, и предпочитают работать в темное время суток, если позволяют условия. Но если парень ночью предпочитает делать то, что остальные днем (делать покупки, заниматься спортом, готовить), это ненормально.

Он игнорирует потребности других

Он много говорит о себе и своей жизни, при этом даже без восхищения. Такие люди практически не испытывают эмпатию, не умеют сочувствовать, не оказывают поддержку и не предлагают помощь. Они живут по своим правилам и откровенно игнорируют то, что так причиняют дискомфорт даже близким.