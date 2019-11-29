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Чоловік Заворотнюк покинув країну з іншою жінкою: усі деталі

STYLERЖиття    29.11.2019 - 17:17
Чоловік Заворотнюк покинув країну з іншою жінкою: усі деталі
Анастасія Заворотнюк з чоловіком Петром Чернишевим (фото: storinka.com.ua)

Чоловік Анастасії Заворотнюк продовжує повноцінне життя, незважаючи на хворобу дружини

Чоловік Анастасії Заворотнюк, яка знаходиться в московській клініці після видалення пухлини мозку, повернувся до повноцінного способу життя і робочого графіку. Фігурист Петро Чернишев разом зі своєю партнеркою по виступам Тетяною Навкою відправився в Мінськ на гастролі.

Фігуристка Навка, яка є дружиною прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, поділилася на своїй Instagram-сторінці новиною про поїздку в Білорусь. Там Навка і Чернишев вийдуть на лід у постановці "Руслан і Людмила".

Чоловік Заворотнюк покинув країну з іншою жінкою: усі деталі

Чоловік Заворотнюк Петро Чернишев з Тетяною Навкою (фото: instagram.com/tatiana_navka)

Варто відзначити, що подібна поведінка невтішного чоловіка, який раніше невпинно чергував у лікарні, де лікували Заворотнюк, ще більше підігріває чутки про розлучення зоряної пари.

Чоловік Заворотнюк покинув країну з іншою жінкою: усі деталі

Чоловік Заворотнюк Петро Чернишев з Тетяною Навкою (фото: instagram.com/tatiana_navka)

Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що Анастасія Заворотнюк знаходиться у важкому стані через гліобластому - злоякісну пухлину головного мозку. З тих пір з'являлася маса суперечливої інформації - від чудесного зцілення до смерті "прекрасної няні".

Сім'я актриси продовжує наполегливо мовчати про її хворобу, лише спростовуючи чутки. І небажання рідних Анастасії розповісти правду про її стан породжує масу домислів.

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