Заворотнюк разводится с мужем: всплыли новые детали скандала

В СМИ появилась информация о разводе Заворотнюк с Чернышевым (фото: instagram.com/zavorotnyuk.anastasiya_fan)

Помощница мужа Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева сделала важное заявление

Анастасия Заворотнюк разводится с мужем - Петром Чернышевым. Информацию об этом на днях распространили российские СМИ после того, как фигурист якобы удалил все совместные фото с кинозвездой из своего аккаунта в Instagram.

Но, как оказалось, слухи о разводе Чернышева и Заворотнюк - это всего лишь слухи. На самом деле, у спортсмена даже нет профилей в соцсетях. А все аккаунты Петра - фейковые. Об этом заявила директор 48-летней Анастасии Заворотнюк Марина Потапова.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/zavorotnyuk.anastasiya_fan)

Отметим, что на фоне распространяющихся сплетен о здоровье Заворотнюк, поклонников звезды новость об удалении Чернышевым совместных с супругой фото всерьез обеспокоила.

"Поведение Чернышева заставило думать о самом худшем. Однако теперь выяснилось, что сам Петр никаких фотографий не удалял, а его подставили люди, которые вели аккаунт в Instagram от его имени", - говорят в окружении актрисы.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/zavorotnyuk.anastasiya_fan)

Напомним, что Потапова, комментируя эту информацию сказала: "Как видите, мы не мешаем писать. Пусть пишут".

"Марина, вы замечательный человек. Как хорошо, что вы "прикрыли лавочку" сплетен на эту тему. Журналисты цепляются буквально за все, чтобы быть на пике популярности, при этом им совершенно пофиг на состояние человека, на его отношение ко всему этому... Они просто, к сожалению, не понимают обычных человеческих качеств, присущих всем нормальным людям. Для них существуют: журнал, сенсация, кричащий заголовок. Жаль, что так портят весьма приличную профессию", - отметили близкие Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк с мужем - Петром Чернышевым (фото: instagram.com/zavorotnyuk.anastasiya_fan)

"Настя, здоровья тебе крепкого и сил на таких "людей". Пусть говорят, что хотят... Точнее, на сколько совесть позволит, если она у них еще осталась. А ты просто верь в лучшее и все у тебя будет хорошо! Ты очень сильная, со всеми сложностями справишься! Молимся за тебя!" - добавили друзья Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/zavorotnyuk.anastasiya_fan)

Тем временем, дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото мамы. Комментировать длинным текстом снимок девушка не стала, написав короткое: "С Днем матери" (в России этот праздник отмечают в последнее воскресенье ноября). К фото девушка добавила сердечко.

Дочь Анастасии Заворотнюк поздравила маму с праздником (фото: instagram.com/zavorotnyuk.anastasiya_fan)