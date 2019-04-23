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Мудрі слова духовного батька: мережа вражена зверненням Філарета до Зеленського

STYLERВибори 2019    23.04.2019 - 10:39
Мудрі слова духовного батька: мережа вражена зверненням Філарета до Зеленського
Зеленського з перемогою привітав Філарет (колаж РБК-Україна)

Зелнський отримав настанову від почесного патріарха Філарета

Володимир Зеленський, який переміг на виборах президента України, отримав привітання і настанову від почесного патріарха Філарета. Користувачі мережі відреагували на привітання, назвавши слова Філарета мудрими і добрими.

У своєму зверненні, опублікованому у Facebook, патріарх наголосив на тому, що тепер Володимир Зеленський відповідальний за долю кожного українця. Також Філарет сподівається, що новообраний президент продовжить євроатлантичний курс України, розпочатий Петром Порошенком, і за який українці загинули на Майдані і досі гинуть на Сході.

Також Філарет наголосив на тому, що громадяни обрали Зеленського задля того, щоб він поборов корупцію. Патріарх побажав йому успіхів і натхнення в цій нелегкій боротьбі.

"Хочу зазначити, що українці дуже миролюбна нація, що засвідчено унікальним у світовій історії фактом – добровільної відмови від ядерної зброї. Але нам мир у неволі не потрібний. Господь створив людину вільною. І ми повинні дорожити свободою", - написав Філарет.

Зеленського з перемогою привітав Філарет (facebook.com/PatriarchPhilaret)

Користувачі мережі доєдналися до мудрих і натхненних слів патріарха Філарета у своїх коментарях.

  • "Дай Боже довгії та благії літа Філарету! От мудра людина!"
  • "Мудрі слова духовного батька української нації. Дай Вам Боже здоров'я та многії літа!"
  • "Філарет - надзвичайно розумна і мудра людина .Так хочеться, щоб В. О. Зеленський прислухався до його слів";
  • "Наш Патріарх знає, якою ціною нам все дається! Побажання новому Президенту дуже корисні, якби він тільки прислухався і виконував!"
  • "Велика людина! Дякую Вам за боротьбу за незалежність нашої країни і церкви. Дай Вам Бог здоров'я і довгих років життя!"

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленскький отримав привітання і поради від екс-президента Віктора Януковича. В штабі Зеленського одразу ж відповіли на привітання.

Також із перемогою на президентських виборах Володимира Зеленського привітали в РПЦ.

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