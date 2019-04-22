Филарет назвал первоочередную задачу Зеленского на посту президента

Фото: патриарх Филарет (Виталий Носач, РБК-Украина)

Филарет назвал главной задачей Зеленского на посту президента консолидацию всех проукраинских и государственных сил

Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет поздравил Владимира Зеленского с победой во втором туре выборов президента Украины. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, украинцы продемонстрировали высокие стандарты демократии во время голосования. Патриарх Филарет напомнил Зеленскому, что он даст присягу защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Украины и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире.

"В связи с этим хочу искренне поздравить вас с победой и выразить надежду, что вы будете сознательны доверия нашего народа и продолжите государственный, проевропейский и евроатлантический курс Украины. Упомянутые ценности украинцы не раз защищали на Майдане, защищают они их и на войне с российским агрессором", - отметил патриарх.

Филарет отметил, что люди проголосовали за Зеленского, потому что хотят более решительной борьбы с коррупцией.

"Коррупция - страшная беда, которая годами разъедает наше государство, подрывает доверие не только своих граждан, но и международных партнеров. Надеюсь, что вы будете иметь силы кардинально изменить ситуацию и начнете реальную борьбу с этим злом", - отметил он.

Кроме того, патриарх Филарет подчеркнул важность сохранения единства и национальной консолидации ввиду продолжающейся агрессии РФ против Украины.

Также он заявил, что первоочередной задачей для Зеленского на посту президента должна стать "консолидация всех проукраинских и государственных сил во имя лучшего будущего Украины, каждого человека".

Напомним, возможной датой инаугурации Зеленского после победы на президентских выборах 2019 является 28 мая.

Как известно, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. По данным на вечер 22 апреля ЦИК обработал 99,80% протоколов - за Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, за Петра Порошенко - 24,46%.