"Мрію про трьох діточок". Дружина Віктора Павліка заговорила про другу вагітність

Через те, що у її 3-річного сина Михайла затримка мовленнєвого розвитку, Репяхова почала ретельніше стежити як за здоров'ям сина, так і за власним. А перед плануванням другої вагітності вирішила комплексно підійти до цього питання, завітавши до всіх необхідних фахівців.

Обранниця Павліка вирушила до репродуктолога на планове обстеження, а також відвідала генетика. Також вона задумалася про кріоконсервацію яйцеклітин - сучасний метод, який дозволяє жінці зберегти власний репродуктивний матеріал та народити дитину у будь-якому віці.

"До другої вагітності я підходжу тепер, звичайно, зовсім інакше. До репродуктолога я прийшла на планове обстеження, а також мене цікавило питання кріоконсервації яйцеклітини. Я мрію мінімум про трьох діточок", - зазначила вона у Stories.

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Що відомо про проблеми з розвитком сина Віктора Павлика

У хлопчика затримка мови, і Катерина часто ділиться в Instagram своїми переживаннями із цього приводу, а також етапами корекційної роботи з дитиною. Михайло ходить в садок, займається нейрокорекцією з елементами сенсорної інтеграції, відвідує заняття з педагогом-дефектологом, з п'яти місяців займається плаванням, і, за словами Катерини, вже має певні успіхи у цьому напрямі.

Віктор Павлік із Мішею (фото: instagram.com/repyahovakate)

За останній рік блогерка відвідала кількох фахівців в Україні та за кордоном, щоб зрозуміти причину затримки мовлення у дитини. До речі, тільки МРТ Михайла розшифровували 6 разів.

Як виявилось, причиною могла стати хвороба під час вагітності. Репяхова зазначила, що вона безсимптомно перенесла чи то ковід, чи то іншу інфекцію.

Катерина Репяхова із сином (фото: instagram.com/repyahovakate)