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"Що з нашою країною не так?". Дружина Павліка розплакалася через булінг 2-річного сина

Неділя 21 квітня 2024 12:00
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"Що з нашою країною не так?". Дружина Павліка розплакалася через булінг 2-річного сина Катерина Реп'яхова з сином (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Іванна Пашкевич

Дружину співака Віктора Павліка Катерину Реп’яхову довели до сліз хейтери, які жорстоко і некоректно висловилися у бік її 2-річного сина Михайла.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки.

Хейтери довели до сліз дружину Віктора Павліка

У липні 2023 року Катерина поділилася з фоловерами, що її син має затримку мовлення.

Після цього зізнання вона постійно отримує безліч негативних коментарів стосовно відкату у розвитку її дитини.

"Розумників викликали? Мій хлопчик ще всім покаже. Через таких людей у нашому суспільстві не нормотипові діти вважаються чимось ганебним і це велика біда", - зазначила Реп’яхова.

&quot;Що з нашою країною не так?&quot;. Дружина Павліка розплакалася через булінг 2-річного сина

Катерина Реп’яхова відповіла хейтерам (фото: instagram.com/repyahovakate)

Наразі хлопчик проходить лікування за педагогічним підходом, медикаментозне лікування молода мама не розглядає.

"Я пишаюся бути мамою не нормотипової дитини. Мій син обрав мене, бо знав, що його буду любити таким, яким він є. Я пройду з ним цей важкий шлях. Я триматиму його за руку стільки, скільки йому це буде потрібно. Що з нашою країною не так?", - написала блогерка.

&quot;Що з нашою країною не так?&quot;. Дружина Павліка розплакалася через булінг 2-річного сина

&quot;Що з нашою країною не так?&quot;. Дружина Павліка розплакалася через булінг 2-річного сина&quot;Що з нашою країною не так?&quot;. Дружина Павліка розплакалася через булінг 2-річного сина

&quot;Що з нашою країною не так?&quot;. Дружина Павліка розплакалася через булінг 2-річного сина

Катерину Реп'яхову довели до сліз хейтери (фото: instagram.com/repyahovakate)

Нагадаємо, у січні кохана Павліка розповідала, коли зрозуміла, що Міші потрібно до лікарів.

За її словами, це сталося у квітні минулого року - саме тоді малюк сильно захворів і стався "відкат у розвитку".

"Міша до 1,5 року розвивався, як усі дітки. Потім сильно захворів і в нас стався відкат у розвитку. Повне усвідомлення прийшло у квітні 2023 року. Через тиждень ми вже були у невролога. Квітень 2023 року - Міші був рік і 11 місяців", - писала Катерина.

Раніше Віктор Павлік показався зі своєю 83-річною мамою, на яку схожий, як дві краплі води.

Також Періс Хілтон вперше показала обличчя своєї 5-місячної донечки Лондон.

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