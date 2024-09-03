RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Мечтаю о троих детишках". Жена Виктора Павлика заговорила о второй беременности

Виктор Павлик с молодой женой и сыном (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Катерина Собкова

Жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, рассказала, что всерьез задумалась о втором ребенке.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories, опубликованные в Instagram блогерши.

Из-за того, что у ее 3-летнего сына Миши задержка речевого развития, Репяхова стала тщательнее следить как за здоровьем сына, так и за собственным. А перед планированием второй беременности решила комплексно подойти к этому вопросу, посетив всех необходимых специалистов.

Избранница Павлика отправилась к репродуктологу на плановое обследование, а также посетила генетика. Также она задумалась о криоконсервации яйцеклеток - современном методе, который позволяет женщине сохранить собственный репродуктивный материал и родить ребенка в любом возрасте.

"Ко второй беременности я подхожу теперь, конечно, совсем иначе. К репродуктологу я пришла на плановое обследование, а также меня интересовал вопрос криоконсервации яйцеклетки. Я мечтаю минимум о троих детишках", - отметила она в Stories.

Скриншот

Что известно о проблемах с развитием сына Виктора Павлика

У мальчика задержка речи, и Екатерина часто делится в Instagram своими переживаниями по этому поводу, а также этапами коррекционной работы с ребенком. Михаил ходит в садик, занимается нейрокоррекцией с элементами сенсорной интеграции, посещает занятия с педагогом-дефектологом, с пяти месяцев занимается плаванием, и, по словам Екатерины, уже имеет определенные успехи в этом направлении.

Виктор Павлик с Мишей (фото: instagram.com/repyahovakate)

За последний год блогерша посетила нескольких специалистов в Украине и за границей, чтобы понять причину задержки речи у ребенка. К слову, только МРТ Миши расшифровывали 6 раз.

Как оказалось, причиной могла стать болезнь во время беременности. Репяхова отметила, что она бессимптомно перенесла то ли ковид, то ли другую инфекцию.

Катерина Репяхова с сыном (фото: instagram.com/repyahovakate)

Читайте РБК-Украина в Google News
Екатерина РепяховаВиктор Павлик