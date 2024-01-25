"Можуть бити крилами по голові": українські полярники показали птахів, які нікого не бояться

Як виглядають птахи

У поморників участь у висиджуванні яєць та годуванні дітей беруть обидва партнери. На відео якраз можна спостерігати, як другий з батьків повертається на гніздо, сідаючи на яйце та беручи під опіку пташеня.

Полярники зазначили, що ці птахи дуже агресивно захищають своїх дітей. Як виявилось, вони не бояться нікого, зокрема людей. Якщо вони вирішать, що хтось загрожує малечі, то навіть можуть бити його крилами по голові.

Однак, поза межами місць гніздувань поморники нерідко цікавляться діяльністю людей.

"Якось один з них навіть під'їхав до острова на човні наших полярників", - йдеться у повідомленні.

Чим ще особливі птахи

У межах гніздового ареалу дорослі антарктичні поморники не мають природних ворогів.

Більш загрозливими факторами є несприятливі погодні умови. Кладки і пташенята можуть бути затоплені талими водами або засипані снігом, що випав раптово.

Тривалі шторми утруднюють пошук корму, внаслідок чого дорослим птахам загрожує загибель від голоду.

Молоді птахи вкриваються пір'ям в лютому - на початку березня, а наприкінці березня молоді особини починають літати.

Статевої зрілості антарктичні поморники досягають у 5-6 років. Тривалість життя становить 20 років.

Поморник антарктичний (фото: wikipedia)