"Могут бить крыльями по голове": украинские полярники показали птиц, которые никого не боятся

Полярники станции "Академик Вернадский" на соседних островах обнаружили малышей южнополярных поморников. Как оказалось, такие птицы никого не боятся, даже людей.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, чем особенные птицы и как они защищают своих детей.
При написании использовались следующие источники: Facebook-страница Национального антарктического научного центра и сайт Wikipedia.
У поморников участие в высиживании яиц и кормлении детей принимают оба партнера. На видео как раз можно наблюдать, как второй родитель возвращается на гнездо, садясь на яйцо и беря под опеку птенца.
Полярники отметили, что эти птицы очень агрессивно защищают своих детей. Как оказалось, они не боятся никого, в том числе людей. Если они решат, что кто-то угрожает малышам, то даже могут бить его крыльями по голове.
Однако вне мест гнездования поморники нередко интересуются деятельностью людей.
"Однажды один из них даже подъехал к острову на лодке наших полярников", - говорится в сообщении.
В пределах гнездового ареала у взрослых антарктических поморников нет естественных врагов.
Более угрожающими факторами являются неблагоприятные погодные условия. Кладки и птенцы могут быть затоплены талыми водами или засыпаны внезапно выпавшим снегом.
Длительные штормы затрудняют поиск корма, в результате чего взрослым птицам грозит гибель от голода.
Молодые птицы покрываются перьями в феврале - начале марта, а в конце марта молодые особи начинают летать.
Половой зрелости антарктические поморники достигают в 5-6 лет. Продолжительность жизни составляет 20 лет.
Ранее полярники показывали тюленя, который "собирает в гарем до 100 самок".
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