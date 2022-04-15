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Чем можно заменить средство для мытья посуды в домашних условиях

Фото: Чем можно легко заменить средство для мытья посуды (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Мытье посуды может стать сложным процессом в условиях войны, так как сейчас у многих украинцев есть проблемы с горячей водой и необходимыми средствами. Но обычное средство для мытья посуды можно заменить другими средствами, которые можно найти в любом доме.

Чем можно заменить средство для мытья посуды – читайте ниже.

Хозяйственное мыло

Любое хозяйственное мыло отлично подойдет для мытья посуды. Нужно сделать мыльный раствор – потереть мыло и разбавить теплой водой.

Потом погрузить в этот раствор посуду и оставить ненадолго. После этого вымыть и хорошо прополоскать чистой водой.

Сода

Обычная питьевая сода безопасна для здоровья человека и отлично справляется с любыми видами загрязнения. Также она служит отличным средством против микробов.

Содой можно отмыть любую кастрюлю и сковороду, вернуть белизну чашкам и тарелка. Но будьте осторожны – содой нельзя мыть посуду с антипригарной поверхностью.

Лимонная кислота

Еще одно домашнее средство, которое поможет удалить даже въевшуюся грязь. А еще лимонная кислота отлично справляется с накипью – возьмите 3 ч. ложки кислоты, насыпьте их в чайник, залейте водой и оставьте на ночь. Утром хорошо прополощите.

А можно засыпать лимонную кислоту в чайник, долить воды и покипятить. А потом хорошо выполоскать.

Уксус

Уксус отлично справляется с жирной посудой и помогает удалить пищу, которая пригорела в кастрюле. Также с помощью уксуса отлично отмывается любая стеклянная посуда.

Для удаления накипи уксус тоже используют. Но чтобы избавиться от неприятного запаха, нужно после использования уксуса дважды прокипятить чайник или кастрюлю с чистой водой, а потом хорошо выполоскать.

Горчица

Удаляет любой жир с посуды и практически все виды загрязнений. С сухой горчицей можно просто мыть посуду, когда нет под руками специального средства.

Просто насыпьте на мочалку или тряпочку, протрите грязные места, а потом сполосните водой.

Напомним, ранее мы писали о том, какую зелень можно самостоятельно вырастить на балконе и сэкономить.

А также рассказывали о том, что названо самое лучшее масло, которое должно быть на каждой кухне.

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