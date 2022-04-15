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Чим можна замінити засіб для миття посуду в домашніх умовах

Фото: чим можна легко замінити засіб для миття посуду (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Миття посуду може стати складним процесом в умовах війни, бо зараз у багатьох українців є проблеми з гарячою водою і необхідними засобами. Але звичайний засіб для миття посуду можна замінити іншими засобами, які можна знайти в будь-якому будинку.

Чим можна замінити засіб для миття посуду – читайте нижче.

Господарське мило

Будь-яке господарське мило відмінно підійде для миття посуду. Потрібно зробити мильний розчин - потерти мило і розбавити теплою водою.

Потім занурити в цей розчин посуд і залишити ненадовго. Після цього вимити та добре прополоскати чистою водою.

Сода

Звичайна питна сода безпечна для здоров'я людини та відмінно справляється з будь-якими видами забруднення. Також вона служить відмінним засобом проти мікробів.

Содою можна відмити будь-яку каструлю і сковороду, повернути білизну чашкам і тарілка. Але будьте обережні - содою не можна мити посуд з антипригарною поверхнею.

Лимонна кислота

Ще один домашній засіб, яке допоможе видалити навіть в'ївся бруд. А ще лимонна кислота відмінно справляється з накипом - візьміть 3 ч.ложки кислоти, насипте їх в чайник, залийте водою і залиште на ніч. Вранці добре прополощіть.

А можна засипати лимонну кислоту в чайник, долити води та покип'ятити. А потім добре виполоскати.

Оцет

Оцет відмінно справляється з жирним посудом і допомагає видалити їжу, яка пригоріла в каструлі. Також за допомогою оцту відмінно відмивається будь-який скляний посуд.

Для видалення накипу оцет теж використовують. Але щоб позбутися неприємного запаху, потрібно після використання оцту двічі прокип'ятити чайник або каструлю з чистою водою, а потім добре виполоскати.

Гірчиця

Видаляє будь-який жир з посуду і практично всі види забруднень. З сухою гірчицею можна просто мити посуд, коли немає під руками спеціального засобу.

Просто насипте на мочалку або ганчірочку, протріть брудні місця, а потім сполосніть водою.

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