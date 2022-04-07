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Названо лучшее масло, которое должно быть на каждой кухне: от него много пользы

Новина українською →
Четверг 07 апреля 2022 21:18
Названо лучшее масло, которое должно быть на каждой кухне: от него много пользы Фото: Врачи назвали лучшее масло (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Врачи рассказали о том, какое масло является лучшим для приготовления пищи, ведь приносит невероятную пользу буквально при каждом употреблении.

Об этом пишет Eatthis.

По словам диетолога Катрины Триско, речь идет о масле авокадо. И хотя такой вид растительного жира не очень популярен среди украинцев, врач советует вводить его в свой рацион.

"Она чрезвычайно универсальна благодаря своему мягкому вкусу и высокой температуре дымления", - говорит доктор.

Она советует использовать масло для заправки салатов или жарки пищи.

"Это отличное масло для приготовления пищи при высоких температурах, например, для жарки на мангале, запекания или жарки на сковороде", - объясняет Триско.

Чем же так полезно масло авокадо

Масло авокадо обладает широким спектром преимуществ для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Согласно исследованию 2018 года, потребление цельного авокадо и масла авокадо было связано с повышением уровня "хорошего" холестерина, то есть липопротеинов высокой плотности (ЛПВП).

Совокупность изученных исследований указала на "потенциальную связь" между потреблением авокадо и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Еще одно исследование доказывает, что масло авокадо улучшает способность организма поглощать каротиноиды - тип природного пигмента, который обычно встречается в желтых, оранжевых и красных фруктах и овощах.

Исследования связывают потребление каротиноидов с улучшением зрения и снижением риска рака молочной железы и простаты.

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