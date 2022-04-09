Какую зелень можно легко вырастить на балконе: готовим ящики и семена

Многие украинцы из-за войны России против Украины лишились своих небольших грядок возле домов и дачных участков. А в некоторых местах невозможно даже вырастить обычную зелень, чтобы подпитать организмы своей семьи весенними витаминами.

Однако полезную зелень можно вырастить в обычных горшках и ящиках на балконах. Какую зелень можно вырастить самостоятельно и как это сделать – читайте ниже.

Зеленый лук

Такая зелень растет совсем неприхотливо и особого ухода не требует. Луку даже грунт покупать не нужно. Возьмите емкости (из-под йогуртов, например, или разрежьте пластиковую бутылку вдоль). Налейте туда воды и погрузите корни луковички. Перья зеленого лука появятся уже через несколько дней.

А можно взять обычный ящик для рассады. Засыпать туда земли (грунта) и высадить обычный лук-севок. Через неделю у вас уже будет достаточно зелени для салата. Свой огород можете поливать раз в два дня обычной водой.

Петрушка

Для выращивания петрушки дома есть два способа: быстрый и медленный. В первом случае в грунт нужно поместить заранее приготовленные корешки. Такая зелень прорастет быстро и будет более пышная.

Второй способ – бросить в грунт семена и периодически поливать. Но нужно помнить, что петрушка всходит не очень быстро в принципе – от трех до четырех недель. И обязательно земля должна быть влажная.

Кресс-салат

Берем ящик для рассады, засыпаем землю и высыпаем семена кресс-салата. Освещение должно быть достаточным, почву нужно регулярно поливать и рыхлить. А побеги – прореживать, чтобы кресс-салат был крепким и не погиб. Урожай можно собирать уже через 2-3 недели.

Укроп

Укроп любит хорошее освещение и при недостатке света он станет бледно-зеленым. Поэтому ящики или горшки для укропа нужно ставить только на подоконнике. От сухого воздуха и излишней влажности укроп начнет болеть.

Семена укропа посейте в ящик для рассады и обеспечьте все необходимые условия. Каждые 3-4 недели можно снимать урожай и засевать по-новому.

Шпинат

Шпинату тоже нужно хорошее освещение, и желательно много солнечного света. Если света не хватает – используйте дополнительно лампы дневного освещения. Оптимальная температура для шпината – 18-22 градуса. Но и при +10 шпинат тоже будет отлично расти. Выбирайте для посева скороспелые сорта.