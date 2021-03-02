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Можно ли заболеть коронавирусом во время вакцинации: инфекционист развенчала мифы

Автор: Анна Шиканова

Вакцина от коронавируса не содержит живого вируса, поэтому она вполне безопасна для применения. Специалист дала ответ на вопрос многих украинцев о том, можно ли заразиться коронавирусной болезнью после прививки.

Об этом врач-инфекционист Ольга Кобевко рассказала в эфире "Громадського Радио".

Она отметила, что вакцина не содержит живой вирус. А это значит, что он не сможет существовать в мышце, так как это не сердце.

"Вакциной нельзя инфицироваться коронавирусом, так как в ней нет живого вируса. В мышце коронавирус не может существовать, это не его среда. Для нас вирус будет безопасным в этом плане, и мы не можем заразиться вследствие вакцинации", - объяснила специалист.

Она добавила, что всем, кто уже переболел коронавирусом, в любом случае стоит быть внимательнее к своему здоровью, так как иммунитет очень ослаблен после болезни.

"Тем, кто уже переболел, не будьте такими беспечными, так как легкое течение дает самый слабый иммунитет. Иммунитет в крови остается от 3 до 6 месяцев и неизвестно, в какой момент иммунитет начнет критически понижаться. Присутствие иммунитета также не предполагает 100% гарантию того, что человек не может быть инфицирован повторно", - подчеркнула инфекционист.

Напомним, ранее мы писали о том, что врач дала объяснение по вакцинации от коронавируса для тех, кто уже переболел.

А также рассказывали о том, что медики назвали отличительные симптомы нового штамма коронавируса.

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Новости Украины вакцинациявакцина от коронавирусаКоронавирус
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