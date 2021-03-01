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Вакцинация от коронавируса: врач дала окончательный ответ для переболевших

Новина українською → Понедельник 01 марта 2021 21:51
Вакцинация от коронавируса: врач дала окончательный ответ для переболевших Вакцинация в Украине от коронавируса (Фото: пресс-служба Киевской ОГА)
Автор: Анна Шиканова

В Украине стартовала вакцинация от коронавируса и в первую очередь начали прививать медиков. С 1 марта открылась запись для тех, кто хочет получить вакцину. Однако украинцев волнует вопрос о том, нужно ли вакцинироваться тем, кто уже переболел коронавирусом.

На этот вопрос ответила иммунолог Алла Волоха. Она в эфире канала "Украина 24" рассказала, стоит ли прививаться тем, кто уже перенес COVID-19.

"На самом деле, если человек переболел бессимптомно, у него может не быть антител, такое бывает достаточно часто. И если он получит прививку, то просто усилит свой иммунитет. Если до этого уже переболел — в этом никакой угрозы нет, а есть возможность, скажем так, усилить свой иммунитет, иммунную защиту от коронавируса. Не надо отказываться от вакцинации, даже если переболели", - объяснила специалист.

Она отметила, что после вакцинации могут быть побочные эффекты в виде повышения температуры. Не стоит беспокоиться, так как это естественная реакция.

"Это может быть. Может быть повышение температуры, это ожидаемо, ничего особенного в этом нет. Это часто бывает после вакцинации", - рассказала Алла Волоха.

Напомним, ранее мы писали о том, что глава Минздрава Максим Степанов рассказал о побочных эффектах при вакцинации от коронавируса.

А также рассказывали о том, что в Минздраве объяснили, почему некоторая часть вакцин от коронавируса может отправиться в мусор.

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