Вакцинация от коронавируса: врач дала окончательный ответ для переболевших

В Украине стартовала вакцинация от коронавируса и в первую очередь начали прививать медиков. С 1 марта открылась запись для тех, кто хочет получить вакцину. Однако украинцев волнует вопрос о том, нужно ли вакцинироваться тем, кто уже переболел коронавирусом.

На этот вопрос ответила иммунолог Алла Волоха. Она в эфире канала " Украина 24 " рассказала, стоит ли прививаться тем, кто уже перенес COVID-19.

"На самом деле, если человек переболел бессимптомно, у него может не быть антител, такое бывает достаточно часто. И если он получит прививку, то просто усилит свой иммунитет. Если до этого уже переболел — в этом никакой угрозы нет, а есть возможность, скажем так, усилить свой иммунитет, иммунную защиту от коронавируса. Не надо отказываться от вакцинации, даже если переболели", - объяснила специалист.

Она отметила, что после вакцинации могут быть побочные эффекты в виде повышения температуры. Не стоит беспокоиться, так как это естественная реакция.

"Это может быть. Может быть повышение температуры, это ожидаемо, ничего особенного в этом нет. Это часто бывает после вакцинации", - рассказала Алла Волоха.