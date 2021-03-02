Новый штамм коронавируса: названы отличительные симптомы
Коронавирус начал мутировать и по миру распространяется новый штамм этого заболевания. Медики его называют "британским", так как в Британии был зафиксирован этот новый вид COVID-19. Его симптомы очень схожи на первоначальный штамм коронавируса, но есть и некоторые отличия.
Медики рассказали, чем "британский" штамм коронавируса отличается от других штаммов. Об этом пишет издание Mirror.
Этот штамм проявляется такими же первоначальными симптомами, как и первоначальный – высокая температура, постоянный кашель, потеря запах или вкуса.
Как показывают исследования, у 35% пациентов с положительным результатом теста на "британский" коронавирус, наблюдается кашель. Стоит отметить, что у пациентов с другими штаммами кашель проявляется только у 27%.
Также этот штамм может давать сильную усталость, мышечную боль, лихорадку и боль в горле. А вот потеря вкуса или обоняния встречается немного реже при "британском" штамме – всего 15% пациентов.
Сильная усталость была диагностирована у 32% пациентов, 21% пациентов чувствовали боль в горле.
Ранее мы писали о том, что Ольга Голубовская сообщила о новом штамме коронавируса в Украине. Он чаще поражает молодых людей, ухудшение начинается на 14-16 день после начала заболевания и длительность самой болезни стала намного длиннее.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что глава Минздрава Максим Степанов назвал побочные эффекты после вакцинации от коронавируса.