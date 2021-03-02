Чи можна захворіти коронавірусом внаслідок вакцинації: інфекціоніст розвіяла міфи

Вона зазначила, що вакцина не містить живий вірус. А це значить, що він не зможе існувати в м'язі, оскільки це не серце.

"Вакциною не можна інфікуватися коронавірусом, оскільки в ній немає живого вірусу. В м'язі коронавірус не може існувати, це не його середовище. Для нас вірус буде безпечним в цьому плані, і ми не можемо заразитися внаслідок вакцинації", - пояснила фахівець.

Вона додала, що всім, хто вже перехворів на коронавірус, в будь-якому випадку варто бути уважнішими до свого здоров'я, оскільки імунітет дуже ослаблений після хвороби.

"Тим, хто вже перехворів, не будьте такими безтурботними, через те, що легкий перебіг дає слабкий імунітет. Імунітет у крові залишається від 3 до 6 місяців і невідомо, в який момент імунітет почне критично знижуватися. Присутність імунітету також не передбачає 100% гарантію того, що людина не може бути інфікована повторно", - підкреслила інфекціоніст.