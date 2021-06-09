Можно заболеть диабетом: почему важно ложиться спать до 23 часов

Люди, привыкшие ложиться спать позже со временем замечают, что у них в организме происходят изменения. Недосып может вызвать негативные последствия для здоровья, такие как болезни сердца и ожирение.
К такому выводу пришли ученые индийского университета REVA.
Специалисты считают, что к 23 часам начинается фаза медленного сна, в это время мозг успевает восстанавливаться, что положительно влияет на все системы организма.
В частности, если ложиться вовремя, то улучшится память, и мозг будет работать намного лучше.
Однако, если человек поздно ложится спать, то организм не успевает восстановиться, и могут возникать проблемы, а именно:
Ранее мы сообщали, что эндокринолог объяснила, под какие звуки полезно засыпать.
Также назвали овощи и фрукты, которые способствуют улучшению сна.