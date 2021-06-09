Можно заболеть диабетом: почему важно ложиться спать до 23 часов

Почему важно засыпать до 23 часов?

Специалисты считают, что к 23 часам начинается фаза медленного сна, в это время мозг успевает восстанавливаться, что положительно влияет на все системы организма.

В частности, если ложиться вовремя, то улучшится память, и мозг будет работать намного лучше.

Однако, если человек поздно ложится спать, то организм не успевает восстановиться, и могут возникать проблемы, а именно: