Ученые назвали неожиданную причину бессонницы: но это поправимо

Плохой сон может быть связан со многими причинами. Это стресс, тревога, болезни, изменения часовых поясов и многое другое. Однако ученые обнаружили еще одну причину, которая может нарушить нормальный режим сна у человека.

Об этом говорится в новом исследовании, которые провели ученые во время пандемии коронавируса. Оно было опубликовано в научном журнале Science Direct.

Ученые утверждают, что причиной плохого сна может стать обычная скука. Во время пандемии скука стала уже обычным явлением, так как людям приходится проводить время в изоляции, в четырех стенах, а это совершенно невеселое занятие. И как оказалось, такая скука может негативно влиять на нервную систему человека.

"Люди, которые склонны скучать на протяжении дня, стают более невнимательными, они становятся жертвами "прокрастинации перед сном" – то есть, оттягивают сон как можно дольше, и как результат – плохо спят ночью", - объясняют ученые.

Как говорит автор исследования, преподаватель психологии Ай Ни Тео, именно скука заставляет человека оттягивать сон, а это может привести не только к бессоннице, но и к ухудшению когнитивных навыков и даже проблем со здоровьем. Особенно эта проблема распространена среди подростков и молодежи.

Чтобы справиться со скукой, люди начинают метаться и придумывать себе различные задания, только бы не ложиться спать. Однако все, что они делают – делают невнимательно, и ложатся спать намного позже. При этом ухудшается и качество сна.

Как улучшить свой сон

Оказалось, что быть просто активным в течение дня – недостаточно. Перед сном нужно убирать еще и внешние раздражители.

"Ваше тело должно развивать тесную связь между кроватью и сном. Когда мы смотрим телевизор или втыкаем в телефоны в кровати, это беспокоит наше тело. Нет ничего хуже, чем проверять время и понять, что сейчас 3 часа утра", - рассказала клинический психолог Мая Шедель.

Есть два способа, которыми можно значительно улучшить свой сон. Они довольно просты, но эффективны.

1. Справиться со скукой. Не позволяйте себе блуждать по вечерам по дому. Детально спланируйте свой день и вечер. И обязательно – четко обозначьте, в котором часу вы будете ложиться спать. Если нужно больше времени для расслабления – учитывайте это. Развивайте самодисциплину и придерживайтесь графика.

2. Будьте внимательны. Именно невнимательность приводит к тому, что мы оттягиваем время отхода ко сну и эксперты советуют развивать сосредоточенность. Выполняйте определенные задания перед сном строго по графику, не отвлекайтесь на другие дела, концентрируйтесь на чем-то одном.