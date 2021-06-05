Эти фрукты и овощи способствуют улучшению сна: они есть в каждом холодильнике
Бессонные ночи приводят к серьезному физическому и психическому истощению. Но увеличение потребления фруктов и овощей может помочь лучше спать, особенно - молодым женщинам.
Соответствующее исследование провели ученые Мичиганского университета, сообщает Freshplaza.
Как улучшить свой сон?
Так, люди, которые потребляли менее 5 фруктов и овощей в день, сообщили о высокой распространенности симптомов хронической бессонницы. Причем более трети рассказали о трудностях с засыпанием или поддержанием сна, по крайней мере, три раза в неделю в течение трех месяцев или дольше.
Согласно исследованию, женщины, которые смогли увеличить потребление фруктов и овощей на три или более порции в течение трех месяцев, имели больше шансов улучшить симптомы бессонницы.
Кроме того, среди фруктов и овощей, которые способствуют сну, следует обратить внимание на:
- апельсины
- мандарины
- виноград
- бананы
- киви
- вишню
- капусту
- листья салата
- морковь.
Они легко усваиваются, а ряд полезных веществ (от витаминов до мелатонина) делают сон более комфортным.
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