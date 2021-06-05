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Эти фрукты и овощи способствуют улучшению сна: они есть в каждом холодильнике

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Суббота 05 июня 2021 21:01
Эти фрукты и овощи способствуют улучшению сна: они есть в каждом холодильнике Фото: ученые рассказали, как улучшить сон с помощью фруктов и овощей (pixabay.com)
Автор: Тетяна Самарук

Бессонные ночи приводят к серьезному физическому и психическому истощению. Но увеличение потребления фруктов и овощей может помочь лучше спать, особенно - молодым женщинам.

Соответствующее исследование провели ученые Мичиганского университета, сообщает Freshplaza.

Как улучшить свой сон?

Так, люди, которые потребляли менее 5 фруктов и овощей в день, сообщили о высокой распространенности симптомов хронической бессонницы. Причем более трети рассказали о трудностях с засыпанием или поддержанием сна, по крайней мере, три раза в неделю в течение трех месяцев или дольше.

Согласно исследованию, женщины, которые смогли увеличить потребление фруктов и овощей на три или более порции в течение трех месяцев, имели больше шансов улучшить симптомы бессонницы.

Кроме того, среди фруктов и овощей, которые способствуют сну, следует обратить внимание на:

  • апельсины
  • мандарины
  • виноград
  • бананы
  • киви
  • вишню
  • капусту
  • листья салата
  • морковь.

Они легко усваиваются, а ряд полезных веществ (от витаминов до мелатонина) делают сон более комфортным.

Ранее мы рассказывали, что эндокринолог объяснила, под какие звуки полезно засыпать.

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