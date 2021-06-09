Можна захворіти на діабет: чому важливо лягати спати до 23 години

Чому важливо засинати до 23 години?

Фахівці вважають, що до 23 години починається фаза повільного сну, в цей час мозок встигає відновлюватися, що позитивно впливає на всі системи організму.

Зокрема, якщо лягати вчасно, то покращиться пам'ять, і мозок працюватиме набагато краще.

Однак, якщо людина пізно лягає спати, то організм не встигає відновитись, і можуть виникати проблеми, а саме: