Можна захворіти на діабет: чому важливо лягати спати до 23 години

Люди, які звикли лягати спати пізніше з часом помічають, що у них в організмі відбуваються зміни. Недосип може спричинити негативні наслідки для здоров'я, такі як хвороби серця та ожиріння.
До такого висновку дійшли вчені індійського університету REVA.
Чому важливо засинати до 23 години?
Фахівці вважають, що до 23 години починається фаза повільного сну, в цей час мозок встигає відновлюватися, що позитивно впливає на всі системи організму.
Зокрема, якщо лягати вчасно, то покращиться пам'ять, і мозок працюватиме набагато краще.
Однак, якщо людина пізно лягає спати, то організм не встигає відновитись, і можуть виникати проблеми, а саме:
Ожиріння. При недосипі порушується вироблення гормонів, які відповідають за відчуття ситості. Організм буде відчувати сильний голод, а процес поглинання їжі перетворюється у переїдання.
Активність. Як організм людини не буде відпочивати нормально, то активність наступного дня буде мінімальна. І навпаки, чим більше організм встигає відпочити, тим активніше і продуктивніше пройде наступний день.
Емоційний стан. Люди, які лягають пізно, частіше перебувають у депресії. Науковці радять, якщо вам сняться жахи – спробуйте лягти раніше спати. Зокрема, коли людина не відпочиває, тоді росте рівень гормону стресу.
Хвороби. Виснажений організм дуже чутливий до хвороботворних бактерій. Лягаючи спати вчасно, ви зміцнюєте імунітет. Люди, які лягають надто пізно, мають більше шансів захворіти на діабет, ніж ті, хто спить достатню кількість годин.
Здорова шкіра. Сон сприяє відновленню клітин шкіри.Тому люди, які мало сплять, зазвичай тьмяний колір обличчя.