Можно заболеть диабетом: почему важно ложиться спать до 23 часов
Люди, привыкшие ложиться спать позже со временем замечают, что у них в организме происходят изменения. Недосып может вызвать негативные последствия для здоровья, такие как болезни сердца и ожирение.
К такому выводу пришли ученые индийского университета REVA.
Почему важно засыпать до 23 часов?
Специалисты считают, что к 23 часам начинается фаза медленного сна, в это время мозг успевает восстанавливаться, что положительно влияет на все системы организма.
В частности, если ложиться вовремя, то улучшится память, и мозг будет работать намного лучше.
Однако, если человек поздно ложится спать, то организм не успевает восстановиться, и могут возникать проблемы, а именно:
- Ожирение. При недосыпе нарушается выработка гормонов, которые отвечают за ощущение сытости. Организм будет испытывать сильный голод, а процесс поглощения пищи превращается в переедание.
- Активность. Как организм человека не будет отдыхать нормально, то активность следующего дня будет минимальна. И наоборот, чем больше организм успевает отдохнуть, тем активнее и продуктивнее пройдет следующий день.
- Эмоциональное состояние. Люди, которые ложатся поздно, чаще находятся в депрессии. Ученые советуют, если вам снятся ужасы – попробуйте лечь пораньше спать. В частности, когда человек не отдыхает, тогда растет уровень гормона стресса.
- Болезни. Истощенный организм очень чувствителен к болезнетворным бактериям. Ложась спать вовремя, вы укрепляете иммунитет. Люди, которые ложатся слишком поздно, имеют больше шансов заболеть диабетом, чем те, кто спит достаточное количество часов.
- Здоровая кожа. Сон способствует восстановлению клеток кожи. Поэтому люди, которые мало спят, обычно тусклый цвет лица.
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