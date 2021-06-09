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Можно заболеть диабетом: почему важно ложиться спать до 23 часов

Новина українською →
Среда 09 июня 2021 08:43
Можно заболеть диабетом: почему важно ложиться спать до 23 часов Фото: почему важно зачинать до 23 часов (pexels)
Автор: Тетяна Самарук

Люди, привыкшие ложиться спать позже со временем замечают, что у них в организме происходят изменения. Недосып может вызвать негативные последствия для здоровья, такие как болезни сердца и ожирение.

К такому выводу пришли ученые индийского университета REVA.

Почему важно засыпать до 23 часов?

Специалисты считают, что к 23 часам начинается фаза медленного сна, в это время мозг успевает восстанавливаться, что положительно влияет на все системы организма.

В частности, если ложиться вовремя, то улучшится память, и мозг будет работать намного лучше.

Однако, если человек поздно ложится спать, то организм не успевает восстановиться, и могут возникать проблемы, а именно:

  • Ожирение. При недосыпе нарушается выработка гормонов, которые отвечают за ощущение сытости. Организм будет испытывать сильный голод, а процесс поглощения пищи превращается в переедание.
  • Активность. Как организм человека не будет отдыхать нормально, то активность следующего дня будет минимальна. И наоборот, чем больше организм успевает отдохнуть, тем активнее и продуктивнее пройдет следующий день.
  • Эмоциональное состояние. Люди, которые ложатся поздно, чаще находятся в депрессии. Ученые советуют, если вам снятся ужасы – попробуйте лечь пораньше спать. В частности, когда человек не отдыхает, тогда растет уровень гормона стресса.
  • Болезни. Истощенный организм очень чувствителен к болезнетворным бактериям. Ложась спать вовремя, вы укрепляете иммунитет. Люди, которые ложатся слишком поздно, имеют больше шансов заболеть диабетом, чем те, кто спит достаточное количество часов.
  • Здоровая кожа. Сон способствует восстановлению клеток кожи. Поэтому люди, которые мало спят, обычно тусклый цвет лица.

Ранее мы сообщали, что эндокринолог объяснила, под какие звуки полезно засыпать.

Также назвали овощи и фрукты, которые способствуют улучшению сна.

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