Можна захворіти на діабет: чому важливо лягати спати до 23 години

Люди, які звикли лягати спати пізніше з часом помічають, що у них в організмі відбуваються зміни. Недосип може спричинити негативні наслідки для здоров'я, такі як хвороби серця та ожиріння.

Чому важливо засинати до 23 години?

Фахівці вважають, що до 23 години починається фаза повільного сну, в цей час мозок встигає відновлюватися, що позитивно впливає на всі системи організму.

Зокрема, якщо лягати вчасно, то покращиться пам'ять, і мозок працюватиме набагато краще.

Однак, якщо людина пізно лягає спати, то організм не встигає відновитись, і можуть виникати проблеми, а саме: