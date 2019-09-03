Можно ли венчаться в високосный год: в ПЦУ сделали важное заявление

Иллюстративное фото: pixabay.com

Существует суеверие, что женитьба в високосный год принесет крах семейных отношений

Православная церковь Украины рассказала о том, можно ли венчаться в високосном году, который будет уже в следующем, 2020-м. На официальной странице ПЦУ в Facebook появился однозначный ответ на это распространенное суеверие.

Пресс-служба церкви отметила, что законы физики и астрономии, из-за чего в следующем году в календаре будет на один день больше, к таинству брака, церковным канонам и вере не имеют никакого отношения.

А те молодожены, которые спешат заключить брак в этом году, так как в следующем "нельзя", могут спокойно венчаться в течение всего следующего года.

В ПЦУ рассказали о венчании в високосный год (фото: pixabay.com)

"Наделять високосный год какими-то "мистическими, волшебными" свойствами - это суеверие, и те, кто считает такой год "неудачным" для любых дел и начинаний, в том числе, для заключения брака, - очень ошибаются, - сказано в сообщении.

К тому же в пресс-службе церкви сказано, что "день или год бывает плохим или хорошим не по своей природе, а из-за нашей искренности или равнодушия, добра или зла, совершенного нами, потому что сам по себе день от дня ничем не отличается".

А на даты венчания влияют только "посты и дни, когда венчания не совершаются".

Напомним, недавно Епифаний назвал количество приходов, которые присоединились к Православной церкви Украины.

Также мы писали о том, что Филарет упрекнул Епифания в том, что предстоятель украинской церкви не верит в Бога.