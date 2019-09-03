Чи можна вінчатися у високосний рік: у ПЦУ зробили важливу заяву

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Існує забобон, що одруження в високосний рік принесе крах сімейних відносин

Православна церква України розповіла про те, чи можна вінчатися у високосному році, який буде вже в наступному, 2020-му. На офіційній сторінці ПЦУ у Facebook з'явилася однозначна відповідь на цей поширений забобон.

Пресс-служба церкви зазначила, що закони фізики та астрономії, через що наступного року у календарі буде на один день більше, до таїнства шлюбу, церковних канонів і віри не мають ніякого відношення.

А ті молодята, які поспішають укласти шлюб цьогоріч, бо наступного "не можна буде", можуть спокійно вінчатися протягом усього наступного року.

В ПЦУ розповіли про вінчання у високосний рік (фото: pixabay.com)

"Наділяти високосний рік якимись "містичними, чарівними" властивостями - це марновірство, і ті, хто вважає такий рік "невдалим" для будь-яких справ і починань, у тому числі, для укладання шлюбу, - дуже помиляються, - сказано в повідомленні.

До того ж у прес-службі церкви сказано, що "день або рік буває поганим чи хорошим не за своєю природою, а через нашу щирість чи байдужість, добро чи зло, вчинені нами, бо сам собою день від дня нічим не відрізняється".

А на дати вінчання впливають лише "пости та дні, коли вінчання не звершуються".

Нагадаємо, нещодавно Епіфаній назвав кількість парафій, які приєдналися до Православної церкви України.

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