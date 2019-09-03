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Чи можна вінчатися у високосний рік: у ПЦУ зробили важливу заяву

STYLERЖиття    03.09.2019 - 11:32
Чи можна вінчатися у високосний рік: у ПЦУ зробили важливу заяву
Ілюстративне фото: pixabay.com

Існує забобон, що одруження в високосний рік принесе крах сімейних відносин

Православна церква України розповіла про те, чи можна вінчатися у високосному році, який буде вже в наступному, 2020-му. На офіційній сторінці ПЦУ у Facebook з'явилася однозначна відповідь на цей поширений забобон.

Пресс-служба церкви зазначила, що закони фізики та астрономії, через що наступного року у календарі буде на один день більше, до таїнства шлюбу, церковних канонів і віри не мають ніякого відношення.

А ті молодята, які поспішають укласти шлюб цьогоріч, бо наступного "не можна буде", можуть спокійно вінчатися протягом усього наступного року.

Чи можна вінчатися у високосний рік: у ПЦУ зробили важливу заяву

В ПЦУ розповіли про вінчання у високосний рік (фото: pixabay.com)

"Наділяти високосний рік якимись "містичними, чарівними" властивостями - це марновірство, і ті, хто вважає такий рік "невдалим" для будь-яких справ і починань, у тому числі, для укладання шлюбу, - дуже помиляються, - сказано в повідомленні.

До того ж у прес-службі церкви сказано, що "день або рік буває поганим чи хорошим не за своєю природою, а через нашу щирість чи байдужість, добро чи зло, вчинені нами, бо сам собою день від дня нічим не відрізняється".

А на дати вінчання впливають лише "пости та дні, коли вінчання не звершуються".

Нагадаємо, нещодавно Епіфаній назвав кількість парафій, які приєдналися до Православної церкви України.

Також ми писали про те, що Філарет дорікнув Епіфанію в тому, що предстоятель української церкви не вірить в Бога.

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