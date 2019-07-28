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Епифаний назвал количество приходов, которые присоединились к ПЦУ

Новости » Общество    28.07.2019 - 14:52
Епифаний назвал количество приходов, которые присоединились к ПЦУ
Фото: митрополит Епифаний (РБК-Украина)

По словам Епифания, процесс присоединения замедлился из-за выборов

С момента создания Православной церкви Украины (ПЦУ), к ней присоединились уже более 500 приходов. Об этом сообщил предстоятель ПЦУ, митрополит Епифаний во время брифинга по завершению крестного хода, передает РБК-Украина.

По словам Епифания, за более чем полгода существования единой поместной церкви, к ней присоединились более полутысячи приходов, которые ранее принадлежали к Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Он добавил, что в связи с выборами, процесс присоединения несколько замедлился.

"В целом в течение более чем полгода к ПЦУ присоединились более 500 приходов со стороны УПЦ МП. Сейчас видим, что процесс немного приостановился, но все равно он происходит. По несколько приходов уже оформляют юридически свой статус в ПЦУ, но я верю, что в дальнейшем постепенно завершится вся эпопея избирательная, предвыборная, люди успокоятся и будут в дальнейшем принимать решения коллегиально, на собрании, большинством голосов о присоединении к нашей признанной Православной церкви Украины", - отметил митрополит.

Напомним, в воскресенье, 28 июля, в Киеве состоялся первый в истории Православной церкви Украины крестный ход к 1031-летию крещения Киевской Руси. Колонна верующих и священников прошла от Софийской площади через Владимирских проезд, Михайловскую площадь и улицу Трехсвятительскую к парку Владимирская горка. Крестный ход возглавил сам предстоятель церкви - митрополит Епифаний.

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Новости Украины ЕпифанийПЦУУПЦ МП
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