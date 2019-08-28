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Элладская церковь признала каноничность автокефалии ПЦУ

Новости » Общество    28.08.2019 - 17:59
Элладская церковь признала каноничность автокефалии ПЦУ
Фото: предстоятель ПЦУ Епифаний (РБК-Украина)

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Элладская православная церковь (Греция) признала каноничность предоставления автокефалии Православной церкви Украины от Вселенского патриархата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Элладской церкви.

Сообщается, что по результатам заседания Синода Элладской православной церкви, который проходил 26-28 августа этого года, его участники признали каноническим право Вселенского патриарха на дарование автокефалии ПЦУ. Кроме того, предстоятелю Элладской церкви предоставили преимущество в дальнейшем заниматься вопросом признания Православной церкви Украины.

Напомним, в июле Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что первой Православную церковь Украины признает Элладская православная церковь.

"Мы молимся и надеемся, что все поместные православные церкви рано или поздно признают независимость Православной церкви Украины, но первой церковью, которая признает поместную церковь Украины будет братская сестра-церковь - Элладская православная церковь", - подчеркнул он.

Отметим, Элладская церковь запустила процедуру признания ПЦУ еще в январе 2019 года. В частности, тогда греческие духовные лица приняли решение передать на архиерейский собор признание автокефальной Православной церкви Украины.

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