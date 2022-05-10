Можно ли усыновить ребенка во время военного положения: юристы дали исчерпывающий ответ

Усыновление детей во время военного положения

На период военного положения процедура усыновления не менялась и происходит на общих основаниях, с учетом требований, которые установлены Семейным Кодексом Украины и Порядком осуществления деятельности по усыновлению и осуществления надзора за соблюдением прав усыновленных детей (Постановление Кабинета Министров Украины №900 от 08.2008).

1. Усыновлением является принятие усыновителем в свою семью лица на правах сына или дочери по осуществлению решения суда.

2. Усыновление проводится в наивысших интересах ребенка для обеспечения стабильных и гармоничных условий его жизни и является приоритетной формой устройства детей сирот и детей, лишенных родительской опеки.

3. Усыновить можно ребенка, который состоит на местном учете в службе по делам детей в районной, районной в г. Киеве и Севастополе госадминистрации, исполнительного органа местной, районной в городе рады, а именно:

Дети-сироты

Дети, лишенные родительской опеки

Дети, родители которых дали согласие на усыновление

4. Во время рассмотрения вопроса об усыновлении органы опеки проверяют большое количество документов, для установления обстоятельств по поводу родителей и самого ребенка, выясняя, может ли он быть усыновлен.

5. Также устанавливаются наличие у ребенка других родственников, которые имеют преимущественное перед другими право на его усыновление или родственников, которые могут заботиться о ребенка и других обстоятельствах.

6. В условии войны сложность постановки на учет заключается в отсутствии официальных достоверных подтверждений такого сиротства и невозможности их получить. Дети могут иметь братьев или сестер, которые по общему правилу не могут быть разлучены при усыновлении.

В отношении таких детей есть еще два правила, которые нельзя нарушать:

Усыновление не может производиться, если есть надежда на успешный розыск и воссоединение семьи в лучших интересах ребенка.

Усыновление невозможно, если еще не прошел разумный период (2 года), в течении которого были сделаны все возможные шаги для розыска родителей или других выживших членов семьи.

Как можно помочь ребенку, который оказался во время войны в сложных обстоятельствах

ЮНИСЕФ вместе с Минсоцполитики, Офисом Президента Украины создали специальный бот для помощи детям в военное время. С его помощью можно:

Известить о том, что вы хотите временно приютить ребенка в своей семье

Сообщить о том, что ваш ребенок потерялся

Вы обнаружили ребенка без сопровождения взрослых

Вы работаете с международными организациями, которые готовы приютить украинских детей

У вас есть другие вопросы по поводу детей

Временная опека для ребенка

Если вы хотите помочь ребенку, который оказался в трудных условиях из-за войны, вы можете временно приютить его в своей семье.

Для этого нужно обратиться в службу по правам детей по месту вашего пребывания или воспользоваться чат-ботом "Дитина не сама" – специалисты по правам детей дадут детальные инструкции о дальнейших действиях.

Временное убежище для ребенка не приравнивается к ее усыновлению и действует только на определенное время. Как только будет возможность – ребенок вернется к родителям, другим родственникам или в органы по делам детей.

Если у семьи возникнет желание усыновить ребенка, которого она временно приютила, то после окончания войны можно будет обратиться в органы опеки с соответствующим заявлением.