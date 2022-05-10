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Можно ли усыновить ребенка во время военного положения: юристы дали исчерпывающий ответ

Фото: Можно ли усыновить ребенка во время военного положения (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Военная агрессия России против Украины забрала жизни у тысяч людей нашей страны. Из-за войны много детей потеряли своих родителей и остались без родительской опеки. В социальных сетях начали появляться сообщения о срочном усыновлении детей-сирот и об упрощенных процедурах.

Есть ли такие процедуры на самом деле, можно ли усыновить ребенка во время военного положения и как на самом деле можно помочь детям, рассказали юристы портала "Бесплатная правовая помощь".

Усыновление детей во время военного положения

На период военного положения процедура усыновления не менялась и происходит на общих основаниях, с учетом требований, которые установлены Семейным Кодексом Украины и Порядком осуществления деятельности по усыновлению и осуществления надзора за соблюдением прав усыновленных детей (Постановление Кабинета Министров Украины №900 от 08.2008).

1. Усыновлением является принятие усыновителем в свою семью лица на правах сына или дочери по осуществлению решения суда.

2. Усыновление проводится в наивысших интересах ребенка для обеспечения стабильных и гармоничных условий его жизни и является приоритетной формой устройства детей сирот и детей, лишенных родительской опеки.

3. Усыновить можно ребенка, который состоит на местном учете в службе по делам детей в районной, районной в г. Киеве и Севастополе госадминистрации, исполнительного органа местной, районной в городе рады, а именно:

  • Дети-сироты
  • Дети, лишенные родительской опеки
  • Дети, родители которых дали согласие на усыновление

4. Во время рассмотрения вопроса об усыновлении органы опеки проверяют большое количество документов, для установления обстоятельств по поводу родителей и самого ребенка, выясняя, может ли он быть усыновлен.

5. Также устанавливаются наличие у ребенка других родственников, которые имеют преимущественное перед другими право на его усыновление или родственников, которые могут заботиться о ребенка и других обстоятельствах.

6. В условии войны сложность постановки на учет заключается в отсутствии официальных достоверных подтверждений такого сиротства и невозможности их получить. Дети могут иметь братьев или сестер, которые по общему правилу не могут быть разлучены при усыновлении.

В отношении таких детей есть еще два правила, которые нельзя нарушать:

  • Усыновление не может производиться, если есть надежда на успешный розыск и воссоединение семьи в лучших интересах ребенка.
  • Усыновление невозможно, если еще не прошел разумный период (2 года), в течении которого были сделаны все возможные шаги для розыска родителей или других выживших членов семьи.

Как можно помочь ребенку, который оказался во время войны в сложных обстоятельствах

ЮНИСЕФ вместе с Минсоцполитики, Офисом Президента Украины создали специальный бот для помощи детям в военное время. С его помощью можно:

  • Известить о том, что вы хотите временно приютить ребенка в своей семье
  • Сообщить о том, что ваш ребенок потерялся
  • Вы обнаружили ребенка без сопровождения взрослых
  • Вы работаете с международными организациями, которые готовы приютить украинских детей
  • У вас есть другие вопросы по поводу детей

Временная опека для ребенка

Если вы хотите помочь ребенку, который оказался в трудных условиях из-за войны, вы можете временно приютить его в своей семье.

Для этого нужно обратиться в службу по правам детей по месту вашего пребывания или воспользоваться чат-ботом "Дитина не сама" – специалисты по правам детей дадут детальные инструкции о дальнейших действиях.

Временное убежище для ребенка не приравнивается к ее усыновлению и действует только на определенное время. Как только будет возможность – ребенок вернется к родителям, другим родственникам или в органы по делам детей.

Если у семьи возникнет желание усыновить ребенка, которого она временно приютила, то после окончания войны можно будет обратиться в органы опеки с соответствующим заявлением.

Напомним, ранее мы писали о том, как можно усыновить или взять под опеку малыша во время войны.

А также рассказывали о том, как получить документ об образовании, если школа разрушена или находится в оккупации.

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