Можно ли усыновить ребенка во время военного положения: юристы дали исчерпывающий ответ

Военная агрессия России против Украины забрала жизни у тысяч людей нашей страны. Из-за войны много детей потеряли своих родителей и остались без родительской опеки. В социальных сетях начали появляться сообщения о срочном усыновлении детей-сирот и об упрощенных процедурах.
Есть ли такие процедуры на самом деле, можно ли усыновить ребенка во время военного положения и как на самом деле можно помочь детям, рассказали юристы портала "Бесплатная правовая помощь".
На период военного положения процедура усыновления не менялась и происходит на общих основаниях, с учетом требований, которые установлены Семейным Кодексом Украины и Порядком осуществления деятельности по усыновлению и осуществления надзора за соблюдением прав усыновленных детей (Постановление Кабинета Министров Украины №900 от 08.2008).
1. Усыновлением является принятие усыновителем в свою семью лица на правах сына или дочери по осуществлению решения суда.
2. Усыновление проводится в наивысших интересах ребенка для обеспечения стабильных и гармоничных условий его жизни и является приоритетной формой устройства детей сирот и детей, лишенных родительской опеки.
3. Усыновить можно ребенка, который состоит на местном учете в службе по делам детей в районной, районной в г. Киеве и Севастополе госадминистрации, исполнительного органа местной, районной в городе рады, а именно:
4. Во время рассмотрения вопроса об усыновлении органы опеки проверяют большое количество документов, для установления обстоятельств по поводу родителей и самого ребенка, выясняя, может ли он быть усыновлен.
5. Также устанавливаются наличие у ребенка других родственников, которые имеют преимущественное перед другими право на его усыновление или родственников, которые могут заботиться о ребенка и других обстоятельствах.
6. В условии войны сложность постановки на учет заключается в отсутствии официальных достоверных подтверждений такого сиротства и невозможности их получить. Дети могут иметь братьев или сестер, которые по общему правилу не могут быть разлучены при усыновлении.
В отношении таких детей есть еще два правила, которые нельзя нарушать:
ЮНИСЕФ вместе с Минсоцполитики, Офисом Президента Украины создали специальный бот для помощи детям в военное время. С его помощью можно:
Если вы хотите помочь ребенку, который оказался в трудных условиях из-за войны, вы можете временно приютить его в своей семье.
Для этого нужно обратиться в службу по правам детей по месту вашего пребывания или воспользоваться чат-ботом "Дитина не сама" – специалисты по правам детей дадут детальные инструкции о дальнейших действиях.
Временное убежище для ребенка не приравнивается к ее усыновлению и действует только на определенное время. Как только будет возможность – ребенок вернется к родителям, другим родственникам или в органы по делам детей.
Если у семьи возникнет желание усыновить ребенка, которого она временно приютила, то после окончания войны можно будет обратиться в органы опеки с соответствующим заявлением.
Напомним, ранее мы писали о том, как можно усыновить или взять под опеку малыша во время войны.
А также рассказывали о том, как получить документ об образовании, если школа разрушена или находится в оккупации.