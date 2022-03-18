ru ua
Пт, 18 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как усыновить или взять под опеку малыша во время войны. И каким фейкам верить категорически нельзя

Новина українською →
Пятница 18 марта 2022 18:17
Как усыновить или взять под опеку малыша во время войны. И каким фейкам верить категорически нельзя Фото: Как усыновить или взять под опеку ребенка во вреям войны (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В интернете появилось много предложений о якобы быстром усыновлении детей-сирот, которых вывезли из зоны боевых действий в Украине. Однако все эти предложения являются фейком и существует определенная процедура, по которой можно взять малыша под временную или постоянную опеку.

Какой информации об усыновлении верить нельзя и как оформить опеку над ребенком в военное время – читайте в Styler.

Не верьте фейкам

Как сообщили в Центре противодействия дезинформации, сообщения в стиле "Усыновить ребенка быстро" или "Возьмите ребенка-сироту в добрые руки" – фейк.

"Предупреждаем: это – фейк! Он рассчитан сделать из тех, кто готов взять ребенка, в лучшем случае - жертву мошенников, в худшем – нарушителями украинского законодательства. Ведь торговля, передача или получения ребенка падают под действие ст.146 Уголовного кодекса Украины и наказываются лишением свободы на сроки от 5 до 12 лет! Украина не "раздает" детей-сирот!" – сказано в сообщении.

Также указывается, что если потребуется какая-то помощь – то об этом будут по официальным каналам.

Сейчас в Украине действует упрощенная процедура, но не усыновления детей, а опеки или взятия под патронат. Для любой из процедур (усыновления, опеки или патроната) очень долгий процесс сбора документов и сведений.

Даже для самой простой процедуры патроната, нужно не менее 7 документов и прохождение специального обучения.

Как оформить опеку или патронат в военное время

В Офисе президента разработали специальную памятку для взрослых, которые хотят оформить временную опеку или патронат над детьми, которые остались без родителей.

Также можно дать временное убежище ребенку-сироте. Для этого нужно воспользоваться чат-ботом "Дитина не сама".

Опекунам нужно иметь пакет необходимых документов и обустроенное жилье для ребенка. А также нужно быть готовыми к постоянному сотрудничеству со службой по правам детей и психологами.

Как усыновить или взять под опеку малыша во время войны. И каким фейкам верить категорически нельзяОказать помощь украинским детям могут также профильные организации, в том числе и в иностранных государствах. В чат-боте "Дитина не сама" есть специальный раздел – для иностранцев.

Нужно оставить там заявку и подать все необходимые документы.

Как усыновить или взять под опеку малыша во время войны. И каким фейкам верить категорически нельзяТакое временное устройство детей возможно для тех детей, которые лишены родительской опеки, у которых местонахождение родителей или законных представителей выясняется. К примеру, ребенка эвакуировали из зоны боевых действий за границу, и он временно разлучен с родными.

Усыновить можно только ребенка-сироту и ребенка, который лишен родительской опеки. Также под категорию усыновления попадают дети, чьи родители подписали нотариальное согласие на усыновление. И такой ребенок должен состоять на специальном учете.

Как усыновить или взять под опеку малыша во время войны. И каким фейкам верить категорически нельзя

Напомним, ранее мы сообщали о том, как правильно оформить все документы в случае потери имущества или жилья в результате агрессии РФ.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
усыновление
LITE
Самые интересные книжки, после которых ребенок полюбит читать: топ мировых шедевров
Самые интересные книжки, после которых ребенок полюбит читать: топ мировых шедевров