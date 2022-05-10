Чи можна усиновити дитину під час воєнного стану: юристи дали вичерпну відповідь

Військова агресія Росії проти України забрала життя у тисяч людей нашої країни. Через війну багато дітей втратили своїх батьків і залишилися без батьківського піклування. У соціальних мережах почали з'являтися повідомлення про термінове усиновлення дітей-сиріт та про спрощені процедури.
Чи є такі процедури насправді, чи можна усиновити дитину під час воєнного стану і як насправді можна допомогти дітям, розповіли юристи порталу "Безкоштовна правова допомога".
На період воєнного стану процедура усиновлення не змінювалася і відбувається на загальних підставах, з урахуванням вимог, які встановлені Сімейним Кодексом України та Порядком здійснення діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей (Постанова Кабінету Міністрів України №900 від 08.2008).
1. Усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах сина чи доньки за здійсненням рішення суду.
2. Усиновлення проводиться в найвищих інтересах дитини для забезпечення стабільних і гармонійних умов її життя і є пріоритетною формою влаштування дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
3. Усиновити можна дитину, яка перебуває на місцевому обліку в службі у справах дітей в районній, районній в м. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу місцевої, районної в місті ради, а саме:
4. Під час розгляду питання про усиновлення органи опіки перевіряють велику кількість документів, для встановлення обставин з приводу батьків і самої дитини, з'ясовуючи, чи може він бути усиновлений.
5. Також встановлюються наявність у дитини інших родичів, які мають переважне перед іншими право на її усиновлення або родичів, які можуть піклуватися про дитину та інші обставини.
6. В умові війни складність постановки на облік полягає у відсутності офіційних достовірних підтверджень такого сирітства і неможливості їх отримати. Діти можуть мати братів або сестер, які за загальним правилом не можуть бути розлучені при усиновленні.
Відносно таких дітей є ще два правила, які не можна порушувати:
ЮНІСЕФ разом з Мінсоцполітики, офісом Президента України створили спеціальний бот для допомоги дітям у воєнний час. З його допомогою можна:
Якщо ви хочете допомогти дитині, яка опинилася у важких умовах через війну, ви можете тимчасово прихистити її у своїй родині.
Для цього потрібно звернутися в службу з прав дітей за місцем вашого перебування або скористатися чат-ботом "Дитина не сама"- фахівці з прав дітей дадуть детальні інструкції про подальші дії.
Тимчасовий притулок для дитини не прирівнюється до її усиновлення і діє тільки на певний час. Як тільки буде можливість - дитина повернеться до батьків, інших родичів або в органи у справах дітей.
Якщо у сім'ї виникне бажання усиновити дитину, яку вона тимчасово прихистила, то після закінчення війни можна буде звернутися до органів опіки з відповідною заявою.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як можна усиновити або взяти під опіку малюка під час війни.
А також розповідали про те, як отримати документ про освіту, якщо школа зруйнована або знаходиться в окупації.