Когда можно ловить рыбу в Украине: календарь клева на июнь

Опытные рыбаки часто шутят, что рыба "клюет вчера и завтра". Однако этому "феномену" есть объяснение, и найти его можно в календаре рыбака.
Когда ловить рыбу в июне - читайте ниже в нашем материале Styler.
Специалисты говорят, что при планировании поездки на рыбалку надо учитывать фазы Луны. Ведь приливы, отливы и другие факторы прямо влияют и на активность клева рыбы не только морской, но также и речной.
Лунный календарь на июнь может сориентировать рыбаков в благоприятных и не очень днях для поездки на рыбалку.
На рыбалку лучше не отправляться в "самые сложные" дни. Это полнолуние, день до него и день после. Не лучшей идеей отправляться на рыбалку в дни новолуния.
В июне 2022 полнолуние будет 14 июня, а новолуние 29 июня.
Ранее мы писали, когда закончится запрет на рыбалку и можно будет снова ловить рыбу.
Также сообщалось про посевной календарь на июнь 2022.