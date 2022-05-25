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Коли можна ловити рибу в Україні: календар кльову на червень

Фото: Коли ловити рибу у червні 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Досвідчені рибалки часто жартують, що риба "клює вчора та завтра". Однак цьому "феномену" є пояснення, і знайти його можна в календарі рибалки.

Коли ловити рибу у червні - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Спеціалісти кажуть, що при плануванні поїздки на рибалку треба враховувати фази Місяця. Адже припливи, відливи та інші фактори прямо впливають і на активність клювання риби не тільки морської, але також і річкової.

Місячний календар на червень може зорієнтувати рибалок в сприятливих і не дуже днях для поїздки на риболовлю.

Сприятливі дні для риболовлі у червні 2022:

На риболовлю краще не відправлятися у "найскладніші" дні. Це повня, день до неї, та день після. Не найкращою ідеєю відправлятися на риболовлю в дні новолуння.

У червні 2022 повня буде 14 червня, а новолуння 29 червня.

  • Найкращий кльов: 5-7, 22-24.
  • Хороший кльов: 2-4, 8-10, 19-21, 25-27.
  • Слабкий: 1, 11, 12, 16-18, 28-30.
  • Поганий: 13-15.

Дивіться нижче місячний календар рибалки на червень:

Раніше ми писали, коли закінчиться заборона на риболовлю і можна буде знову ловити рибу.

Також повідомлялося про посівний календар на червень 2022.

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Рыбалка