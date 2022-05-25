Коли можна ловити рибу в Україні: календар кльову на червень

Досвідчені рибалки часто жартують, що риба "клює вчора та завтра". Однак цьому "феномену" є пояснення, і знайти його можна в календарі рибалки.
Коли ловити рибу у червні - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Спеціалісти кажуть, що при плануванні поїздки на рибалку треба враховувати фази Місяця. Адже припливи, відливи та інші фактори прямо впливають і на активність клювання риби не тільки морської, але також і річкової.
Місячний календар на червень може зорієнтувати рибалок в сприятливих і не дуже днях для поїздки на риболовлю.
На риболовлю краще не відправлятися у "найскладніші" дні. Це повня, день до неї, та день після. Не найкращою ідеєю відправлятися на риболовлю в дні новолуння.
У червні 2022 повня буде 14 червня, а новолуння 29 червня.
Раніше ми писали, коли закінчиться заборона на риболовлю і можна буде знову ловити рибу.
Також повідомлялося про посівний календар на червень 2022.