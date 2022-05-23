Когда закончится запрет на рыбалку и можно будет снова ловить рыбу

В Украине продолжается действие запрета на отлов рыбы во время нереста. Его продолжительность определяется для каждого региона и водоема.

Когда в разных областях Украины снова можно будет рыбачить - читайте в нашем материале ниже.

Нет одного установленного термина по срокам нереста - на начало и окончания периода влияет и температура воды, и сами особенности вида рыб.

У большинства видов нерест проходит с весны до начала лета: в апреле нерестится щука, с середины до конца мая - окунь, судак, лещ, карп, карась.

"Нынешний температурный режим большинства водоемов и физиолого-экологические показатели, при которых начинается подготовка к нересту, отличаются от среднемноголетних. Учитывая прохладную погоду и низкие температуры воды, весенне-нерестующие виды рыб приступили к нересту с задержкой", - отмечают в Госрыбагентстве Украины.

Что запрещается на период массового хода и нереста рыбы

использование плавсредств (лодок) в местах нереста (кроме судов специально уполномоченных органов);

промысловое рыболовство;

осуществление подводной охоты;

проведение соревнований по спортивному рыболовству;

проведение дноуглубительных, взрывных или других работ;

добывания строительных материалов в местах массового нереста рыбы.

Что можно

Исключением является любительская рыбалка одной поплавочной удочкой с одним крючком на рыбалку или спиннингом в светлое время суток с берега в местах, определенных ихтиологическими отделами.

Когда заканчивается запрет на рыбалку

Территориальными управлениями Госрыбагентства были установлены запреты на отлов водных биоресурсов во время нереста:

Винницкая область: Винницкий рыбоохранный патруль установил весенне-летний запрет из-за нереста на следующие сроки:

с 11 апреля по 30 мая (включительно);

в водохранилищах, озерах, прудах с 11 апреля по 20 июня (включительно);

(за исключением изолированных природных или искусственно созданных водных объектов, предоставленных в пользование для нужд аквакультуры)

в р. Днестр со всеми притоками с 11 апреля по 20 июня (включительно).

Волынская область: запрет из-за нереста на рыбалку:

на реках и их притоках с 1 апреля по 20 мая;

на водохранилищах и прудах с 1 апреля по 10 июня;

на озерах с 1 апреля по 30 июня.

Днепропетровская область: запрет на рыбалку:

на реках и их притоках с 1 апреля по 20 мая;

на реках и их притоках в Апостоловском, Никопольском и Томаковском районах с 10 апреля по 29 мая.

на водохранилищах и ставках с 1 апреля по 09 июня;

на Каховском водохранилище с 10 апреля по 18 июня.

Донецкая область: запрет на рыбалку:

на реках и их притоках с 1 апреля по 20 мая;

на водохранилищах и прудах с 1 апреля по 10 июня;

на озерах с 1 апреля по 30 июня.

Житомирская область: запрет на рыбалку:

на реках и их притоках с 1 апреля по 20 мая;

на водохранилищах и прудах с 1 апреля по 10 июня;

на озерах с 1 апреля по 30 июня.

Закарпатская область: запрет на рыбалку:

на реках и их притоках, озерах с 25 марта по 15 мая;

на водохранилищах с 1 апреля по 10 июня.

Запорожская область: запрет на рыбалку:

на Днепровском водохранилище с 5 апреля по 13 июня;

на Каховском водохранилище с 10 апреля по 18 июня;

на других водохранилищах с 1 апреля по 9 июня;

на реках с 10 апреля по 29 мая;

на других придаточных системах с 10 апреля по 08 июля.

Ивано-Франковская область: запрет на рыбалку:

на реке Днестр с 1 апреля по 10 июня;

на реке Прут с 1 апреля по 20 мая;

на других придаточных системах с 1 апреля по 30 июня.

Киевская область: запрет на рыбалку:

на реках с 01 апреля по 20 мая;

на всех водохранилищах с 01 апреля по 9 июня;

на других придаточных системах с 1 апреля по 29 июня.

Кировоградская область: запрет на рыбалку:

на реках с 01 апреля по 20 мая;

на всех водохранилищах с 1 апреля по 09 июня;

на других придаточных системах с 01 апреля по 29 июня.

Луганская область: запрет на рыбалку:

на реках с 01 апреля по 20 июня;

на водохранилищах и прудах с 01 апреля по 10 июня;

на других придаточных системах с 1 апреля по 30 июня.

Львовская область: запрет на рыбалку:

в бассейне р. Днестр с 01 апреля по 10 июня;

в бассейне р. Западный Буг, Сян и Стырь с 1 апреля по 20 мая;

на других придаточных системах с 01 апреля по 30 июня.

Николаевская область: запрет на рыбалку:

река Южный Буг - от Варваровского моста до запретного пространства Александровской ГЭС - с 10 апреля по 10 июня и от запретного пространства Александрийской ГЭС до села Голосково - с 10 апреля по 25 июня;

река Ингул - от устья до северной границы села Чернышовка с придаточной системой - с 10 апреля по 09 июля;

река Ингулец в пределах Николаевской области - с 10 апреля по 15 июня;

Одесская область: запрет на рыбалку:

на участке р. Дунай от Черного моря до ответвления Килийского и Тульчинского устья (Килийского Чатала) установлен десятидневный запрет - с 15 апреля по 15 июня включительно;

на Днепровском лимане с плавнями с 15 апреля по 31 июля;

на Кучурганском водохранилище и Шаболатском лимане с 15 апреля по 15 июня.

Полтавская область: запрет на рыбалку:

на Днепродзержинском водохранилище с 1 апреля по 09 июня;

на остальной акватории с 1 апреля по 20 мая;

на других придаточных системах с 1 апреля по 29 июня.

Ровенская область: запрет на рыбалку:

на реках с 1 апреля по 20 мая;

на всех водохранилищах с 1 апреля по 10 июня;

на других придаточных системах с 1 апреля по 30 июня.

Сумская область: запрет на рыбалку:

на реках с 1 апреля по 20 мая;

на всех водохранилищах с 1 апреля по 09 июня;

на других придаточных системах с 1 апреля по 30 июня.

Тернопольская область: запрет на рыбалку:

на всех водоемах с 1 апреля по 10 июня.

Харьковская область: запрет на рыбалку:

на реках с 1 апреля по 20 мая (включительно);

на всех водохранилищах с 1 апреля по 10 июня;

на других придаточных системах с 1 апреля по 30 июня.

Херсонская область: запрет на рыбалку:

на реках Днепр, Ингулец (ее притоках) с 10 апреля по 15 июня;

на Днепровском лимане с 05 апреля по 5 июня;

на других водоемах с 1 апреля по 30 июня.

Хмельницкая область: запрет на рыбалку:

на реках с 1 апреля по 29 июня;

на водохранилищах и прудах с 1 апреля по 09 июня;

на других придаточных системах с 1 апреля по 29 июня.

Черкасская область: запрет на рыбалку:

на реках с 1 апреля по 20 мая;

на всех водохранилищах с 1 апреля по 09 июня;

на других придаточных системах с 1 апреля по 30 июня.

Черновицкая область: запрет на рыбалку:

на реке Днестр со всеми притоками и Днестровском водохранилище с 1 апреля по 09 июня;

на остальных рек с 1 апреля по 19 мая;

на других придаточных системах с 1 апреля по 29 июня.

Черниговская область: запрет на рыбалку: