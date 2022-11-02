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Можна зберігати всю зиму: готуємо смачний і ситний розсольник в банках

Фото: Розсольник в банках на зиму (t.me/dacha_cad_ta_gorod_UA)
Автор: Світлана Мащенко

Під час вимушених відключень світла гостро постає питання приготування їжі і зберігання готових продуктів. Тому варто робити запаси, наприклад, закатувати в банки готові супи та інші страви.

Про це пише канал Дача сад і город.

Інгредієнти:

  • 2,5 склянки перловки,
  • 0,5 кілограма кислих огірків (квашених),
  • 0,5 кілограма моркви,
  • 0,5 кілограма цибулі,
  • 4 помідори,
  • 5 зубців часнику,
  • 1 столова ложка солі,
  • 2 чайні ложки цукру,
  • зелень петрушки та кропу.

Приготування розсольнику

Перловку відварити до готовності. Помідори подрібнити блендером.

Моркву та цибулю пересмажити, додати кислі огірки нарізані брусочками. Тушкувати хвилин 10 і додати по черзі інгредієнти, що залишилися (помідори, часник, сіль, цукор).

Перловку та зелень додати в останню чергу. Тушкувати 20 хвилин і розкласти по стерилізованих банках, закатати кришками.

Зберігати таку консервацію треба у темному прохолодному місці.

Раніше ми писали, які продукти потрібно викинути з холодильника, щоб не отруїтися.

Також читайте, як приготувати плов в банці.

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