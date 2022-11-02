Можна зберігати всю зиму: готуємо смачний і ситний розсольник в банках

Під час вимушених відключень світла гостро постає питання приготування їжі і зберігання готових продуктів. Тому варто робити запаси, наприклад, закатувати в банки готові супи та інші страви.
Про це пише канал Дача сад і город.
Перловку відварити до готовності. Помідори подрібнити блендером.
Моркву та цибулю пересмажити, додати кислі огірки нарізані брусочками. Тушкувати хвилин 10 і додати по черзі інгредієнти, що залишилися (помідори, часник, сіль, цукор).
Перловку та зелень додати в останню чергу. Тушкувати 20 хвилин і розкласти по стерилізованих банках, закатати кришками.
Зберігати таку консервацію треба у темному прохолодному місці.
Раніше ми писали, які продукти потрібно викинути з холодильника, щоб не отруїтися.
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