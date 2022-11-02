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Можно хранить всю зиму: готовим вкусный и сытный рассольник в банках

Фото: Рассольник в банках на зиму (t.me/dacha_cad_ta_gorod_UA)
Автор: Светлана Мащенко

При вынужденных отключениях света остро встает вопрос приготовления пищи и хранения готовых продуктов. Поэтому следует делать запасы, например, закатывать в банки готовые супы и другие блюда.

Об этом пишет канал Дача сад и огород.

Ингредиенты:

  • 2,5 стакана перловки,
  • 0,5 килограмма кислых огурцов (квашеных),
  • 0,5 килограмма моркови,
  • 0,5 килограмма лука,
  • 4 помидора,
  • 5 зубцов чеснока,
  • 1 столовая ложка соли,
  • 2 чайные ложки сахара,
  • зелень петрушки и укропа.

Приготовление рассольника

Перловку отварить до готовности. Помидоры измельчить блендером.

Морковь и лук пережарить, добавить огурцы нарезанные брусочками. Тушить минут 10 и добавить поочередно оставшиеся ингредиенты (помидоры, чеснок, соль, сахар).

Перловку и зелень добавить в последнюю очередь. Тушить 20 минут и разложить по стерилизованным банкам, закатать крышками.

Хранить такую консервацию следует в темном прохладном месте.

Раньше мы писали, какие продукты нужно выбросить из холодильника, чтобы не отравиться.

Также читайте, как приготовить плов в банке.

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