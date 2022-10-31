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Готуємось до блекауту: як приготувати неймовірно смачний плов у банці

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Понеділок 31 жовтня 2022 21:07
Готуємось до блекауту: як приготувати неймовірно смачний плов у банці Фото: Плов із овочами в банці (кадр із відео)
Автор: Анна Шиканова

Тушонки та консервація стануть відмінними запасами не лише на зиму, а й під час тривалих відключень світла. Таку їжу достатньо буде лише відкрити та по можливості – підігріти.

Спробуйте зробити консервований овочевий плов за рецептом "Моє подвір'я" - ця страва дуже легко готується, а виходить ситною, ароматною та смачною.

Складові:

  • Рис – 300 г
  • Цибуля - 500 г
  • Морква – 500 г
  • Рослинна олія - 0,5 л
  • Помідори – 1 кг
  • Болгарський перець – 1 кг
  • Сіль, перець, спеції – на смак
  • Оцет

Спосіб приготування:

Рис варимо звичайним способом – до готовності. Цибулю чистимо і нарізаємо півкільцями, моркву чистимо і натираємо на великій тертці.

Ставимо на вогонь сковороду, наливаємо олію і викладаємо цибулю - трохи обсмажуємо і тушкуємо до готовності під кришкою.

Помідори миємо і перемелюємо в м'ясорубці або блендері, викладаємо в каструлю. Додаємо туди цибулю.

На сковороду наливаємо трохи олії та викладаємо моркву, злегка обсмажуємо і тушкуємо до готовності під кришкою. Потім додаємо до решти овочів.

Каструлю з овочами ставимо на вогонь, додаємо 2 ст. ложки солі (60 г), 2 ст. ложки оцту і рослинну олію, що залишилася.

Болгарський перець миємо, чистимо і нарізаємо соломкою. Потім додаємо до овочів. Тушкуємо всі овочі 10-15 хвилин - до готовності перцю.

Потім додаємо рис і тушкуємо ще 15 хвилин.

Готовий салат перемішуємо, накладаємо в чисті банки та ставимо стерилізуватись на 45 хвилин. Потім щільно закриваємо кришками.

Із зазначеної кількості продуктів вийде 7 баночок овочевого плову по 0,5 л.

До речі, раніше ми розповідали про те, як зробити найпростішу тушонку самостійно.

А ще ми писали, чим можна нагодувати всю сім'ю під час відключення світла.

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