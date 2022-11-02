Можна зберігати всю зиму: готуємо смачний і ситний розсольник в банках

Фото: Розсольник в банках на зиму (t.me/dacha_cad_ta_gorod_UA)

Під час вимушених відключень світла гостро постає питання приготування їжі і зберігання готових продуктів. Тому варто робити запаси, наприклад, закатувати в банки готові супи та інші страви.

Про це пише канал Дача сад і город.