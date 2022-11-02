Можно хранить всю зиму: готовим вкусный и сытный рассольник в банках

Фото: Рассольник в банках на зиму (t.me/dacha_cad_ta_gorod_UA)

При вынужденных отключениях света остро встает вопрос приготовления пищи и хранения готовых продуктов. Поэтому следует делать запасы, например, закатывать в банки готовые супы и другие блюда.

Об этом пишет канал Дача сад и огород.