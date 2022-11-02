Можно хранить всю зиму: готовим вкусный и сытный рассольник в банках
При вынужденных отключениях света остро встает вопрос приготовления пищи и хранения готовых продуктов. Поэтому следует делать запасы, например, закатывать в банки готовые супы и другие блюда.
Об этом пишет канал Дача сад и огород.
Ингредиенты:
- 2,5 стакана перловки,
- 0,5 килограмма кислых огурцов (квашеных),
- 0,5 килограмма моркови,
- 0,5 килограмма лука,
- 4 помидора,
- 5 зубцов чеснока,
- 1 столовая ложка соли,
- 2 чайные ложки сахара,
- зелень петрушки и укропа.
Приготовление рассольника
Перловку отварить до готовности. Помидоры измельчить блендером.
Морковь и лук пережарить, добавить огурцы нарезанные брусочками. Тушить минут 10 и добавить поочередно оставшиеся ингредиенты (помидоры, чеснок, соль, сахар).
Перловку и зелень добавить в последнюю очередь. Тушить 20 минут и разложить по стерилизованным банкам, закатать крышками.
Хранить такую консервацию следует в темном прохладном месте.
Раньше мы писали, какие продукты нужно выбросить из холодильника, чтобы не отравиться.
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