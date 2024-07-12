"Можна придумати мільйон причин". Чому людям похилого віку треба бути активними

Які виправдання не працюють

Фізичні вправи корисні майже для всіх, включаючи літніх людей. Навіть помірна активність може суттєво покращити стан здоров’я. Перш ніж розпочинати, важливо проконсультуватися з лікарем. Якщо ви довгий час були неактивні, можна почати з 5-10 хвилин помірної активності щоденно.

Потребую відпочинку і спокою

Не вік примушує більше відпочивати, а недостатність руху. Люди похилого віку з серйозними проблемами зі здоров’ям, такими як серцеві захворювання, діабет, артрит та інші, можуть жити краще, якщо будуть рухатися.

Моє серце не витримає

Чим більше ви залишаєтеся активним з віком, тим менші ризики інфаркту та інсульту. Лікар може порадити найкращі види вправ і їх тривалість. Загальні рекомендації включають 150 хвилин помірної активності на тиждень, такі як швидка ходьба або легка їзда на велосипеді. Інтенсивне прибирання також рахується.

Маю обмежені можливості у порівнянні з минулим

Вправи для гнучкості, включаючи йогу, допомагають зменшити скутість. Вони включають вправи на розтяжку стегон, ніг, плечей, шиї та спини. Важливо не доводити себе до болю.

Боюся завдати собі шкоди

При відсутності фізичної активності або проблемах зі здоров’ям важливо підібрати безпечні вправи. Починати варто повільно з вправ низької інтенсивності. Важливо пити багато води, слухати свій організм, розминатися перед тренуванням і охолоджуватися після нього.

Буде важко щось змінити

Дослідження показали, що деякі вправи, як велотренажер, здатні уповільнювати процеси старіння клітин. Ніколи не пізно розпочати заняття фізичними вправами. Незалежно від віку або рівня активності раніше, вони корисні для підтримки здоров’я.

Я не люблю займатися фізичними вправами. Фізична активність не обов’язково повинна бути в залі або в бігу на 15 кілометрів. Робіть те, що вам подобається і що допомагає вам залишатися активними. Це може бути прогулянка з друзями, робота в саду або катання на велосипеді. Важливо час від часу змінювати вид активності, щоб вона не набридла.

Знайти партнера

Регулярні фізичні вправи в парі або в групі сприяють більшій концентрації і самопочуттю. Дослідження показують, що це може допомогти відчувати себе комфортно в тому, що ви робите. Деяким людям підходить залучення друзів, інші віддають перевагу знайомству з однодумцями чи спільнотою.

Не маю часу

Обов’язки по дому і робота з дітьми часто стають перешкодою для фізичних вправ, час завжди можна знайти. Вже 150 хвилин помірної активності на тиждень, включаючи прогулянки та фізичні вправи на свіжому повітрі, можуть позитивно позначитися на вашому здоров’ї.

Маю серцеві ризики

Регулярні фізичні вправи покращують роботу серця, легенів, м’язів і кровообігу. Вони допомагають знижувати артеріальний тиск, підтримують здоров’я кісток і суглобів, а також зменшують ризик розвитку раку товстої кишки і діабету.

Боюся впасти

Регулярна фізична активність, включаючи вправи для підтримки рівноваги, що зручно виконувати у будь-який час і в будь-якому місці, може допомогти уникнути травм, що часто виникають у літніх людей.