"Можно придумать миллион причин". Почему пожилым людям нужно быть активными

Какие оправдания не работают

Физические упражнения полезны почти для всех, включая пожилых людей. Даже умеренная активность может значительно улучшить состояние здоровья. Прежде чем начинать, важно проконсультироваться с лечащим врачом. Если вы долгое время были неактивны, можно начать с 5-10 минут умеренной активности ежедневно.

Нуждаюсь в отдыхе и покое

Не возраст принуждает больше отдыхать, а недостаточность движения. Пожилые люди с серьезными проблемами со здоровьем, такими как сердечные заболевания, диабет, артрит и другие, могут жить лучше, если будут двигаться.

Мое сердце не выдержит

Чем больше вы остаетесь активным с возрастом, тем меньше риски инфаркта и инсульта. Врач может посоветовать наилучшие виды упражнений и их продолжительность. Общие рекомендации включают в себя 150 минут умеренной активности в неделю, такие как быстрая ходьба или легкая езда на велосипеде. Интенсивная уборка также считается.

Есть ограниченные возможности по сравнению с прошлым

Упражнения для гибкости, включая йогу, помогают снизить скованность. Они включают упражнения на растяжку бедер, ног, плеч, шеи и спины. Важно не доводить себя до боли.

Боюсь нанести себе вред

При отсутствии физической активности или проблемах со здоровьем важно подобрать безопасные упражнения. Начинать следует медленно с упражнений низкой интенсивности. Важно пить много воды, слушать свой организм, разминаться перед тренировкой и охлаждаться после нее.

Будет тяжело что-то изменить

Исследования показали, что некоторые упражнения как велотренажер способны замедлять процессы старения клеток. Никогда не поздно приступить к занятиям физическими упражнениями. Независимо от возраста или уровня активности раньше они полезны для поддержания здоровья.

Я не люблю заниматься физическими упражнениями. Физическая активность не обязательно должна быть в зале или в беге на 15 км. Делайте то, что вам нравится и помогает вам оставаться активными. Это может быть прогулка с друзьями, работа в саду или катание на велосипеде. Важно время от времени менять вид активности, чтобы она не надоела.

Найти партнера

Регулярные физические упражнения в паре или группе способствуют большей концентрации и самочувствию. Исследования показывают, что это поможет помочь чувствовать себя комфортно в том, что вы делаете. Некоторым людям подходит привлечение друзей, другие предпочитают знакомство с единомышленниками или сообществом.

Нет времени

Обязанности по дому и работа с детьми часто становятся помехой для физических упражнений, время всегда обнаруживается. Уже 150 минут умеренной активности в неделю, включая прогулки и физические упражнения на свежем воздухе, могут положительно отразиться на вашем здоровье.

Имею сердечные риски

Регулярные физические упражнения улучшают работу сердца, легких, мышц и кровообращения. Они помогают снижать АД, поддерживают здоровье костей и суставов, а также уменьшают риск развития рака толстой кишки и диабета.

Боюсь упасть

Регулярная физическая активность, включая упражнения для поддержания равновесия, удобно выполнять в любое время и в любом месте, может помочь избежать часто возникающих у пожилых людей травм.