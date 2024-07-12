"Можно придумать миллион причин". Почему пожилым людям нужно быть активными

Человек в любом возрасте должен быть физически активен. Регулярные упражнения, особенно в пожилом возрасте, имеют решающее значение для хорошего здоровья и самочувствия.
Почему это так, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.
Физические упражнения полезны почти для всех, включая пожилых людей. Даже умеренная активность может значительно улучшить состояние здоровья. Прежде чем начинать, важно проконсультироваться с лечащим врачом. Если вы долгое время были неактивны, можно начать с 5-10 минут умеренной активности ежедневно.
Нуждаюсь в отдыхе и покое
Не возраст принуждает больше отдыхать, а недостаточность движения. Пожилые люди с серьезными проблемами со здоровьем, такими как сердечные заболевания, диабет, артрит и другие, могут жить лучше, если будут двигаться.
Мое сердце не выдержит
Чем больше вы остаетесь активным с возрастом, тем меньше риски инфаркта и инсульта. Врач может посоветовать наилучшие виды упражнений и их продолжительность. Общие рекомендации включают в себя 150 минут умеренной активности в неделю, такие как быстрая ходьба или легкая езда на велосипеде. Интенсивная уборка также считается.
Есть ограниченные возможности по сравнению с прошлым
Упражнения для гибкости, включая йогу, помогают снизить скованность. Они включают упражнения на растяжку бедер, ног, плеч, шеи и спины. Важно не доводить себя до боли.
Боюсь нанести себе вред
При отсутствии физической активности или проблемах со здоровьем важно подобрать безопасные упражнения. Начинать следует медленно с упражнений низкой интенсивности. Важно пить много воды, слушать свой организм, разминаться перед тренировкой и охлаждаться после нее.
Будет тяжело что-то изменить
Исследования показали, что некоторые упражнения как велотренажер способны замедлять процессы старения клеток. Никогда не поздно приступить к занятиям физическими упражнениями. Независимо от возраста или уровня активности раньше они полезны для поддержания здоровья.
Я не люблю заниматься физическими упражнениями. Физическая активность не обязательно должна быть в зале или в беге на 15 км. Делайте то, что вам нравится и помогает вам оставаться активными. Это может быть прогулка с друзьями, работа в саду или катание на велосипеде. Важно время от времени менять вид активности, чтобы она не надоела.
Найти партнера
Регулярные физические упражнения в паре или группе способствуют большей концентрации и самочувствию. Исследования показывают, что это поможет помочь чувствовать себя комфортно в том, что вы делаете. Некоторым людям подходит привлечение друзей, другие предпочитают знакомство с единомышленниками или сообществом.
Нет времени
Обязанности по дому и работа с детьми часто становятся помехой для физических упражнений, время всегда обнаруживается. Уже 150 минут умеренной активности в неделю, включая прогулки и физические упражнения на свежем воздухе, могут положительно отразиться на вашем здоровье.
Имею сердечные риски
Регулярные физические упражнения улучшают работу сердца, легких, мышц и кровообращения. Они помогают снижать АД, поддерживают здоровье костей и суставов, а также уменьшают риск развития рака толстой кишки и диабета.
Боюсь упасть
Регулярная физическая активность, включая упражнения для поддержания равновесия, удобно выполнять в любое время и в любом месте, может помочь избежать часто возникающих у пожилых людей травм.
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