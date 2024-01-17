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Можна гнути на всі боки. Як виглядає новітній гнучкий смартфон з єдиним дисплеєм

Середа 17 січня 2024 15:48
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Можна гнути на всі боки. Як виглядає новітній гнучкий смартфон з єдиним дисплеєм Цей гнучкий смартфон - більш функціональний за інші (скріншот: youtube.com/CNET)
Автор: Ірина Костенко

Концепт гнучкого смартфона Flex In & Out Flip презентувала компанія Samsung. Він відрізняється від інших новими функціями та можливостями.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на CNET розповідає, що відомо про новинку й чим вона унікальна.

Чим унікальна нова технологія

У межах міжнародної виставки споживчої електроніки - CES 2024 - в американському Лас-Вегасі компанія Samsung презентувала новий концепт пристрою Flex In & Out Flip.

Йдеться про смартфон, який отримав від розробників дисплей, здатний складатися як усередину, так і назовні.

При цьому екран такого телефона функціонує навіть у складеному стані.

Можна гнути на всі боки. Як виглядає новітній гнучкий смартфон з єдиним дисплеєм

Гаджет у складеному вигляді (скріншот: youtube.com/CNET)

Як працюватиме новітній смартфон

Планується, що смартфон Flex In & Out Flip від Samsung складатиметься назовні так, щоб не закривати камеру. Через це одна його частина дещо коротша за іншу.

Можна гнути на всі боки. Як виглядає новітній гнучкий смартфон з єдиним дисплеєм

Камера цього гаджета доступна завжди (скріншот: youtube.com/CNET)

На більшій частині дисплея виводяться віджети, які дають доступ до всіх налаштувань, медіафайлів, годинника, а також до інформації про рівень заряду батареї гаджета.

Чи можна купити такий гаджет

Flex In & Out Flip є наразі лише концепцією гаджета. Тому однозначно стверджувати, що купити такий смартфон зможе кожен охочий, наразі не можна.

"Поки що немає впевненості, що такий телефон справді буде реалізовано та поставлено на ринок", - зазначається у матеріалі CNET.

Уточнюється, що така розробка демонструє, що "Samsung думає про те, як зробити свою лінійку розкладних телефонів, яка існує майже чотири роки, універсальнішою та потенційно кориснішою".

Можна гнути на всі боки. Як виглядає новітній гнучкий смартфон з єдиним дисплеєм

Така гнучкість смартфона вражає (скріншот: youtube.com/CNET)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що розробники створили унікальний смартфон-хамелеон, який може змінювати колір.

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