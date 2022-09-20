Можна чи ні спати з котом? Що кажуть лікарі та народні прикмети

Більшість котів приходять до своїх господарів у ліжко ночами й деякі це роблять виключно після того, як господар заснув. Позбутися кота можна тільки одним способом - закрити його на ніч в іншій кімнаті. Де він жалібно вимагатиме його впустити до спальні кілька годин поспіль.

Деякі коти акуратно укладаються в ногах або в кутку ліжка і не заважають своїм господарям, а є улюбленці, які люблять закопатися в ковдру з головою.

Як стверджують експерти, понад 50% власників котів дозволяють тваринам спати з ними в одному ліжку. І в цьому є великий плюс, тому що це дає обом почуття безпеки, емоційної та фізичної.

Коти здатні зняти стрес, допомагають знизити болючі відчуття і служать відмінним снодійним - їх муркотіння заколисує і заспокоює.

Але при цьому коти залишаються нічними тваринами, і вони можуть стурбувати сон свого господаря. Найчастіші скарги власників котів - тварина прокидається до світанку або рано вранці та заважає виспатися.

Деякі тварини йдуть далі – вони починають дряпати господарів, кусають їх чи чіпають лапою, мокрим носом. Найчастіше вони таким чином вимагають уваги чи їжі.

Важливий нюанс: якщо ваш кіт на вільному вигулі (відвідує вулицю), то є ризик отримати в ліжко ще й мокрі лапи, бруд та бліх. Також можуть бути проблеми через алергію на котячу лупу.

Категорично не варто дозволяти спати котам з немовлятами та маленькими дітьми. Коти можуть ненавмисно задушити дитину, якщо вирішать поспати на грудях чи обличчі. А якщо кіт уві сні чогось злякається, він може дитину подряпати.

Коти можуть бути рознощиками хвороб

Варто чітко розрізняти котів, які вільно відвідують вулицю та тих тварин, які з дому не виходять. Перші здатні не тільки бліх додому принести та бруд на лапах, а й безліч різних інфекцій, кліщів, комах або віруси від інших тварин на вулиці.

Медики нагадують, що коти можуть переносити глистів шлунково-кишкового тракту, лямбліоз, лишай, що стриг, токсоплазмоз і найстрашніше - чуму.

Про що мають пам'ятати власники котів

Усіх котів, незалежно від їхнього способу життя, потрібно регулярно показувати ветеринару. Усі щеплення мають бути зроблені відповідно до графіка. Вуличним котам слід одягати нашийник від бліх, кліщів та інших комах.

Котячий туалет теж може стати джерелом зараження, тому він має бути завжди чистим і господарям слід його прибирати у гумових рукавичках.

Не варто підпускати котів до дорослих та дітей з ослабленою імунною системою.

Під час сну з котом не варто його дуже міцно до себе притискати, якщо у нього є ознаки хвороби - випадання волосся, висипання на шкірі, чхання, кашель, млявість, блювання, діарея, сильно сльозяться очі.

Не можна спати з котами тим, хто має алергію чи астму - можуть бути проблеми зі здоров'ям у господаря.

А що кажуть прикмети про сон із котом