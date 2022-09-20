Можно или нет спать с котом? Что говорят врачи и народные приметы

Большинство котов приходят к своим хозяевам в постель по ночам и некоторые это делают исключительно после того, как хозяин уснул. Избавится от кота можно только одним способом - закрыть его на ночь в другой комнате. Где он будет жалобно требовать его впустить в спальню несколько часов подряд.

Некоторые коты аккуратно укладываются в ногах или в углу кровати и не мешают своих хозяевам, а есть такие любимцы, которые любят закопаться в одеяло с головой.

Как утверждают эксперты, более 50% владельцев котов позволяют животным спать с ними в одной постели. И в этом есть большой плюс, так как это дает обоим чувство безопасности, эмоциональной и физической.

Коты способны снять стресс, помогают снизить болевые ощущения и служат отличным снотворным - их мурлыканье убаюкивает и успокаивает.

Но при этом коты остаются ночными животными, и они могут потревожить сон своего хозяина. Самые частые жалобы владельцев котов - животное просыпается до рассвета или очень рано утром и мешает выспаться.

Некоторые животные идут дальше - они начинают царапать хозяев, кусают их или трогают лапой, мокрым носом. Чаще всего они таким образом требуют внимания или пищи.

Важный нюанс: если ваш кот на свободном выгуле (посещает улицу), то есть риск получить в постель еще и мокрые лапы, грязь и блох. Также могут быть проблемы из-за аллергии на кошачью перхоть.

Категорически не стоит разрешать спать котам с младенцами и маленькими детьми. Коты могут непреднамеренно задушить ребенка, если решат поспать на груди или лице. А если кот во сне чего-то испугается, он может ребенка поцарапать.

Коты могут быть разносчиками болезней

Стоит четко различать котов, которые свободно посещают улицу и тех животных, которые из дома не выходят. Первые способны не только блох домой принести и грязь на лапах, а множество различных инфекций, клещей, насекомых или вирусы от других животных на улице.

Медики напоминают, что коты могут переносить глистов желудочно-кишечного тракта, лямблиоз, стригущий лишай, токсоплазмоз и самое страшное - чуму.

О чем должны помнить владельцы котов

Всех котов, независимо от их образа жизни, нужно регулярно показывать ветеринару. Все прививки должны быть сделаны в соответствии с графиком. Уличным котам следуют надевать ошейник от блох, клещей и других насекомых.

Кошачий туалет тоже может стать источником заражения, поэтому он должен быть всегда чистым и хозяевам следует его убирать в резиновых перчатках.

Не стоит подпускать котов к взрослым и детям с ослабленной иммунной системой.

Во время сна с котом не стоит его очень крепко к себе прижимать, если у него есть признаки болезни - выпадение волос, кожная сыпь, чихание, кашель, вялость, рвота, диарея, сильно слезятся глаза.

Нельзя спать с котами тем, у кого есть аллергия или астма - могут быть проблемы со здоровьем у хозяина.

А что говорят приметы о сне с котом