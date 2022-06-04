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Делаем прикормку для карпа своими руками: пять способов для бешеного клева

Новина українською →
Суббота 04 июня 2022 07:45
Делаем прикормку для карпа своими руками: пять способов для бешеного клева Фото: как выловить карпа (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Карп - бесценный трофей для каждого рыбака. Тянуть его очень приятно, особенно, если особь крупная, а есть запеченным в духовке с лимончиком - еще приятнее. Однако эта рыба очень осторожна и выудить ее еще та задача.

Как правильно сделать прикормку для рыбы - читайте в нашем материале.

В ловле карпа важно, чтобы прикорм содержал крупную фракцию, которую не могла бы съесть мелкая рыба, что может обитать в водоеме. Если подойдет мелочь, она начнет часто клевать и испортит вам рыбалку.

Правила приготовления прикорма для карпа

Для прикорма подойдет кукуруза, горох, картофель, гороховое пюре, комбикорм и другие крупы, корм для животных. Для усиления вкуса можно добавлять в прикорм сухое молоко и/или рыбную муку. Последнюю можно купить в магазине, а можно сделать самостоятельно. Для этого надо высушить рыбу и перемолоть ее в порошок.

У карпа очень хороший нюх, поэтому в рецептуре прикормок используются комбикорм, жмых, отруби, сухое молоко или сливки.

Лучшие домашние рецепты прикорма

Рецепт № 1 (для большой компании рыбаков)

  • 400 г сухого молока
  • 1200 г манной крупы
  • 300 г сахара
  • 500 г кошачьего или собачьего гранулированного корма
  • 400 г молотого жареного арахиса
  • 1200 г панировочных сухарей
  • 2000 г кукурузной крупы
  • 400 г жмыха
  • 500 г измельченных овсяных, кукурузных или пшеничных хлопьев.

Смешайте все ингредиенты, дайте настояться в течение 10-15 минут, чтобы все компоненты пропитались запахом друг друга. По прибытии на место добавьте в смесь воды непосредственно из водоема, тщательно перемещайте и дайте постоять 5-10 минут.

Рецепт № 2 (Самый простой)

В равных пропорциях возьмите

  • горох
  • пшено
  • перловку

Залейте водой и сварите кашу. В процессе варки помешивайте, чтобы не подгорело. После того, как каша сварится, добавить душистое (нерафинированное) подсолнечное масло для усиления запаха, 2 столовые ложки меда, панировочные сухари (их количество должно быть 1/5 части от общей массы) и жмыха (1/10 от общей массы). Дайте постоять 30 минут.

Рецепт №3 (самый доступный)

Самый простой и доступный рецепт прикормки для карпа делается на основе картофельного пюре. В пюре добавьте стакан измельченных поджаренных семян подсолнечника и вбейте сырое яйцо для связки. В такую смесь можно добавить различные ароматизаторы (о них можно почитать в конце статьи), которые привлекут рыбу запахом.

Рецепт №4 (кукуруза с печеньем)

  • 1500 г кукурузной крупы
  • 1000 г панировочных сухарей (пшеничных)
  • 1000 г измельченного овсяного печенья
  • 1000 г хлопьев (овсяных, пшеничных, кукурузных)
  • 1000 г кукурузной муки
  • 500 г жареного арахиса
  • 500 г печенья с ароматом топленого молока

Дома готовят только сухую смесь. Для этого все ингредиенты хорошо перемешивают и раскладывают в пакетики. Придя на место прикормки, в смесь нужно добавить немного воды из водоема, а также в зависимости от сезона добавить ароматизаторы или компоненты животного происхождения.

Рецепт № 5 (классический)

Для этого вам надо приготовить обычную мамалыгу.

  • 1 стакан пшеничной муки
  • 1 стакан кукурузной муки
  • 100 г шоколада
  • 1 ст. л. меда
  • 1 ч. л. соли

Муку нужно подсушить на сковороде. Пересыпьте ее в кастрюлю и добавьте соль, хорошо перемешайте. Добавьте шоколад, растопите, влейте около стакана горячей воды, перемешайте до состояния однородной массы и снова хорошо вымешайте. Если просматривается мука, влейте еще немного воды, перемешайте. Далее вымесите, как тесто, скатав небольшие шарики. Разложите их по пакетам. Специфика этой приманки в том, что она хорошо держится в воде, даже при сильном течении.

Какие ароматизаторы используют для карпа

Ароматизаторы можно приобрести в рыболовном магазине и можно сделать своими руками. Они бывают в виде спрея, капель, порошка.

Любимыми запахами карпа считаются: ваниль, мед, фруктовые ароматы, карамель, конопля, чеснок, анис. Такие лучше для холодного времени года, а для теплого: креветка, краб, ракушка, чеснок, также конопля.

Ранее мы писали также, как сделать прикормку для карася собственными силами.

Также сообщалось про лучшие дни для рыбалки в июне.

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