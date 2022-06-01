Сделайте прикормку на карася своими руками: два способа для полного садка рыбы

Карась - один из самых популярных среди рыбаков видов рыбы. В основном его ловят на водоемах со стоячей водой - прудах, озерах, заливах и так далее. И хотя его выудить проще, чем ту же щуку, нужно знать определенные хитрости.

Как дома приготовить прикормку для карася - читайте ниже в нашем материале.

Эксперты говорят, что карась - рыба которая легко приучается к одному месту кормежки и конечно же это только на руку рыбаку.

Многое зависит от водоема

В водоеме только карась (такое бывает на платных водоемах, где рыбу заселяют искусственно).

Обычные озера, на которых живет кроме карася и другая рыба.

Если только карась

Если нет другой рыбы, не нужно волноваться, что на прикормку придет другая рыба.

Смешайте панировочные сухари, кисломолочный йогурт и желательно землю из кротовин. Это земля, которую крот вынес на поверхность почвы, создавая свои подземные ходы - ее можно найти на полях, в лесу на полянах, на грунтовых дорогах (этот грунт очень чистый - без семян, корешков, червей, личинок и т. д.).

Кисломолочные продукты вызовут у карася непомерный аппетит, а земля из кротовин не дает ему сразу насытиться. Смесь такой приманки формируется в шары и забрасывается непосредственно на место ловли.

Но если на водоемах есть другая рыба, такая прикормка не подойдет, ведь она привлечет другую мелкую рыбу.

Если на водоеме есть другая рыба

На обыкновенных озерах следует применять другие прикормки с использованием крупных зерновых (кукуруза, перловка, геркулес)

Для мелочи эта прикормка будет не по зубам, при этом на нее мы привадим более крупного карася.

Рецепт прикормки для таких условий:

одна часть геркулеса;

одна часть панировочных сухарей;

одна часть земли из кротовин.

Все это смешайте и сформируйте в своего рода шары для заброса в воду. Такую прикормку нужно увлажнять при формировании шаров. Это нужно, чтобы при забросе шар быстрее опускался на дно и не рассыпался на части.

Чтобы прикормка хорошо увлажнилась и как следует набухла, нужно порядка двух часов времени.

Как правильно прикармливать карася

Перед началом ловли делают массовый закорм рыбы. Бросают порядка 7-8 шаров прикормки в место, где будете ловить рыбу. 5 шаров сделайте такими, чтобы они разбились при ударе об воду, а 3 шара - при ударе о дно водоема.

Следующий закорм можно будет делать не раньше чем через 5 часов.