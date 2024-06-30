"Може замінити Винника": Дьомін висловився про відомого співака, який раптово повернувся в Україну

Що заявив ведучий

Так, Дьомін прокоментував візит Балана. Він зазначив, що нині в Україні так і не з'явився артист, який зміг би замінити Винника, хоча попит на це є.

"Дан Балан може зайняти місце Олега Винника в українському шоу-бізнесі. Досі за 2,5 роки так і не зʼявився той артист, який масово подобається дівчатам 40+. І при правильному маркетингу і піснях, Дан може стати цим артистом", - заявив Дьомін.

При цьому ведучий пояснив, що деякі артисти претендують на звання "краша вовчиць", як себе називали фанатки Винника. Втім, їм не вистачає правильного піару.



"Тому, слідкуємо наступні пів року за творчістю Дана і зрозуміємо, чи зможе він", - додав Дьомін.

Дан Балан (фото: instagram.com/danbalan)

Куди "зник" Винник

Нагадаємо, "король вовчиць" припинив виступати перед початком повномасштабної війни РФ в Україні. Спочатку Винник нічого не розповідав, а тому з'явилося чимало чуток.

Згодом співак дав інтерв'ю та пояснив, що нині він лікується від хвороби, яка не дає йому виступати. При цьому Винник зазначив, що у нього "свій фронт", так він називає власну творчість.

Олег Винник (фото: instagram.com/valery_baron)

До речі, нещодавно на слова співака відповів шоумен Андрій Джеджула. Він сказав, що Винник міг би демонструвати більш активну позицію щодо війни.

А співак Віктор Винник заявив, що Винник ніколи не приховував свою позицію.

"Кожен чинить в міру своїх цінностей. Ніколи цей артист не приховував своєї позиції. Не може людина, яка виступає на "огоньках" у формі російського офіцера чи солдата, мати якісь принципи. А тепер хтось дивується тому, що він у Німеччині", - сказав артист.